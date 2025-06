A Coruña da la bienvenida a V de Vaplé, una tienda con alma gallega que combina moda, café y talleres

Desde esta tarde, A Coruña cuenta con un nuevo rincón lleno de encanto, cercanía y sabor local. A las 16:00 se inauguró V de Vaplé, un proyecto tan personal como valiente, capitaneado por Eva Pérez, que abre sus puertas en la calle Gregorio Hernández, número 14. La tienda no es solo un espacio donde comprar ropa hecha con mimo y materiales de proximidad, sino también un lugar para compartir, aprender y tomar un buen café.

"Estoy a tope, que además soy yo sola", cuenta entre risas Eva. Porque sí, V de Vaplé es un proyecto completamente artesanal, nacido de la pasión y la necesidad de reconectar con un trabajo hecho con las manos y con el corazón. "Siempre me he dedicado a sectores muy estresantes. He sido Project Manager en una empresa grande, y como soy muy nerviosa, necesitaba cambiar. Y cosiendo me sentía tranquila, feliz. Así que dije: ¿por qué no?", explica.

El germen de esta aventura empezó como un hobby. Eva se apuntó a clases de macramé y, más tarde, de costura, en La Mapache. De ahí, surgió no solo una vocación sino una comunidad que le inspiró a apostar por una tienda física. "A mí me encanta hablar con la gente. Así que pensé: qué guay sería tener un espacio donde vender lo que hago y también dar talleres. Y no solo yo, sino que puedan venir artesanos de Coruña o de donde sea, a compartir lo suyo".

Prendas de V de Vaplé, confeccionadas en Galicia con tejidos de proximidad. I MARESÍA COMUNICACIÓN

Así nació V de Vaplé, una tienda-taller-cafetería que rezuma cariño por los cuatro costados. En su interior, los visitantes podrán encontrar pantalones fluidos, blusas de manga corta, bolsos y tapices de macramé, todo hecho a mano con telas compradas en comercios locales. "No compro nada por internet, salvo las cuerdas de macramé, que vienen de una empresa familiar en Barcelona que lleva desde 1804 haciendo cuerdas en España", aclara orgullosa.

Pero el espíritu de cercanía no se queda solo en los productos. Eva tiene claro que quiere construir comunidad: "Esto es un espacio para encontrarse. Para tomarte un café, hacer un taller, o simplemente pasar un rato agradable. Y si es con una copita de vino, pues todo sabe mejor".

La inauguración será hoy y mañana, con puertas abiertas desde las 16:00. A partir de ahí, la tienda funcionará con un horario comercial flexible. "Como estoy yo sola, iré adaptando los días abiertos, pero siempre estarán en la puerta. Este verano tengo tres bodas, así que tengo que organizarme", confiesa entre carcajadas.

Y como guinda del pastel, un último guiño al alma de la tienda: "Las prendas son hechas aquí, con telas de aquí, pensadas para ser cómodas, anchas, sin agobios. Al final, esto también va de eso: de sentirse bien".