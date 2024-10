Alei Draws: así es el joven ilustrador de Baiona que acaba de lanzar una colección para Zara Kids

Alejandro Rodriguez Lopez, un artista emergente de Baiona, está rompiendo barreras y fusionando sus pasiones de manera sorprendente. Alejandro, más conocido como Alei Draws, acaba de realizar una colaboración con Zara Kids que ha dejado a muchos boquiabiertos. Su viaje comenzó de manera modesta, pintando ropa de segunda mano y recibiendo encargos a través de sus redes sociales, hasta que una sudadera se convirtió en el puente hacia una colección cápsula para la famosa marca gallega.

¿Cómo surgió la oportunidad de colaborar con Zara?

Pues ha sido algo increíble. Además de pintar en lienzo, también empecé a pintar ropa de segunda mano, tanto para mi como para revender y conseguir así, dinero para más material. A la gente le encantaba la ropa, así que empecé a recibir encargos.

Uno de ellos, en concreto una sudadera, me la encargó un chico que trabajaba en Inditex. Me dio libertad absoluta. A la semana siguiente de entregársela me escribió de nuevo para contarme que la había llevado al trabajo y que a todo el mundo le había encantado. Incluso, a uno de los diseñadores de Zara Kids. De esta manera, una semana después, recibo su llamada, proponiéndome hacer una pequeña colección cápsula con mis diseños. Pensaba que se estaban metiendo conmigo.



¿Qué sentiste cuando te contactaron para colaborar?

La sensación fue de no creérmelo. En mi vida me imaginé colaborar con nadie, imagínate si ese alguien es Zara. Hasta que no vi las prendas en persona nunca llegué a creérmelo al 100%. Sinceramente, es una auténtica locura, y una oportunidad única que no se puede rechazar.

¿Qué significado tienen para ti los dibujos de la colección?

El concepto, además de la temática del salvaje oeste, busca conseguir prendas que bien podría haberlas hecho la propia niña que las viste. Líneas irregulares, formas simples y combinaciones de colores inusuales, que ponen en valor la cualidad más grande que tiene un niño, su inocencia.

¿A qué edad comenzaste a dibujar?

No recuerdo la edad exacta, pero desde pequeñito siempre fui un chico muy creativo. Tanto mis libretas de primaria como los cuadernos de la universidad, tienen infinidad de dibujos y pinturas en la parte de atrás. En primaria me gustaba hacer dibujos, comics, incluso “muebles” con cajas de cartón con mi amigo Diego, que luego le regalábamos al profesor o profesora. Tuve la suerte de que en mi colegio (CEP Sabaris, en Baiona), a diferencia de otros, había clases extraescolares de pintura, donde descubrí y aprendí muchas cosas.

¿Cómo influyó tu formación como arquitecto en tu estilo de ilustración y en tus proyectos artísticos?

En arquitectura, nos gusta diferenciarnos de los ingenieros, diciendo que nosotros además de técnicos, somos artistas. Y es que a la hora de proyectar una vivienda o diseñar espacios, es necesaria cierta sensibilidad y creatividad. Para mí, la carrera, además de historia del arte en general, me ha enseñado la importancia de las proporciones, de una correcta gama cromática y de la composición de formas y volúmenes, además de aportarme conocimientos sobre herramientas de diseño y dibujo.

Una de las prendas de la colección

¿Qué te llevó a elegir la carrera de arquitectura en lugar de dedicarte de lleno al arte desde el principio? ¿Cómo combinas tu carrera de arquitecto con tu faceta artística?

Tuve muchas dudas a la hora de escoger que carrera hacer, porque yo fui por la rama científica pero no quería dejar mi creatividad de lado. La ayuda de un buen orientador u orientadora en el instituto me habría ahorrado unos cuantos años. La sociedad de hoy en día no me dio ni la oportunidad de plantearme un futuro laboral en el mundo del arte. Es algo que ni se plantea a día de hoy, colocándolo como una salida sin futuro, donde ganaras poco y vivirás en la calle los primeros años. Desde aquí quiero animar a todos los niños y niñas que lean esto, a que hagan lo que más les guste y que, con cabeza, den el 100% para conseguirlo, sin importar lo que diga el resto.

¿Qué consejo le darías a jóvenes creativos que, como tú, tienen sueños en áreas aparentemente diferentes como la arquitectura y el arte?

Si ya sueñan así, ya tienen más de la mitad del camino hecho. En mi caso, nunca me planteé llegar a tanto con mi arte. Siempre he pintado por placer, porque pintando me siento libre, y seguiré así. Y si algún día llega el momento en el que pueda dedicarme solamente a ello, bienvenido sea.