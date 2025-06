Africa Now en Galerías Lafayette

En junio, las Galerías Lafayette presentarán AFRICA NOW, una singular exposición temporal que celebra la riqueza y diversidad de la creatividad africana. Este evento imperdible tendrá lugar del 18 de junio al 8 de julio de 2025 en un espacio exclusivo de 90 metros en la tercera planta de las Galerías Lafayette Paris Haussmann.



La exposición temporal presentará a cuatro diseñadores africanos emergentes, apoyados por el programa ‘CANEX Presenta África’: BOYEDOE, semifinalista del premio LVMH, LATE FOR WORK, WE ARE NBO y WUMAN. Estos talentos representan el renacimiento creativo del continente y presentarán sus colecciones primavera-verano 2025.

Ekwerike Chukwuma (WUMAN)



Lanzado por Afreximbank en colaboración con Tranoï, el salón de la Semana de la Moda de París, ‘CANEX Presents Africa’, ofrece un trampolín único para los creadores africanos, promoviendo su visibilidad internacional y el acceso a oportunidades de financiación, producción, comercio e inversión en las industrias creativas, en particular la moda.



Este pop-up es una oportunidad única en París para descubrir las colecciones primavera-verano 2025 de estos talentos emergentes.



NIÑO GHANA

Semifinalista del prestigioso premio LVMH, Boyedoe es una marca de moda afro-lujo que se inspira en el patrimonio cultural africano, reinterpretándolo con una elegancia ética y contemporánea. Fundada por David Kusi Boye-Doe con una filosofía de deconstrucción y reconstrucción, la marca diseña piezas que exploran temas como el espíritu, las siluetas, la sostenibilidad y la sofisticación, todo ello arraigado en una visión de moda atemporal.



La marca destaca por su enfoque artístico y narrativo: cada prenda cuenta una historia, a menudo inspirada en figuras reales, símbolos tradicionales o conceptos filosóficos africanos.



BOYEDOE se esfuerza por adoptar un enfoque ético y sostenible. Sus prendas se diseñan con esmero, siguiendo la lógica del slow fashion, valorizando el saber hacer local y los materiales de calidad. La marca representa una nueva generación de diseñadores africanos que combinan una fuerte identidad cultural, un compromiso responsable y una estética vanguardista.

Tarde al trabajo Marruecos

LATE FOR WORK es una marca de moda fundada por Youssef Drissi, un diseñador audaz cuyo universo creativo explora las tensiones y contradicciones de nuestro tiempo. Tras cinco años colaborando con importantes casas de moda, Youssef decidió lanzar su propia marca, impulsado por una visión singular e inflexible.



Su estética se caracteriza por un estilo brutalista y confrontativo, donde cortes desestructurados, superposiciones inesperadas y materias primas reflejan una crítica sutil pero asertiva de las normas sociales y estéticas.



LATE FOR WORK se ha consolidado como una marca comprometida, donde cada pieza se diseña con materiales reciclados, siguiendo una lógica de supraciclaje radical. Al valorar la imperfección, el reciclaje y la reinvención, LATE FOR WORK ofrece una alternativa contundente a la moda rápida, a la vez que reivindica una identidad fuerte, libre y decididamente contemporánea.



Youssef fue nombrado mejor diseñador joven de África en el Festival Internacional de Moda.

Somos NBO KENIA

We Are NBO es una marca de joyería artesanal con sede en Nairobi que combina diseño contemporáneo, compromiso social y responsabilidad ambiental. Fundada por el diseñador Michael Nguthu, la marca colabora con artesanos de entornos marginados para crear piezas únicas con materiales reciclados y suprarreciclados, como latón, madera o hueso, a menudo realzadas con acabados en oro de 24 quilates.



We Are NBO se distingue por sus formas orgánicas y esculturales, inspiradas en la naturaleza, la memoria y las tradiciones kenianas. Cada pieza de joyería es fruto del diálogo entre artesano y diseñador, que combina el saber hacer local con la estética global.



Más allá de la creación, We Are NBO se posiciona también como una comunidad comprometida que promueve el comercio justo, la transparencia y la sostenibilidad. La marca está comprometida con la transformación social a través de la joyería, demostrando que el lujo y el impacto positivo pueden ir de la mano.

MUJER NIGERIA

WUMAN es una marca de moda y arte africano contemporáneo fundada en 2013 por Ekwerike Chukwuma, que combina arte, cultura y moda africana para crear prendas que cuentan historias e inspiran cambios positivos.



La marca se inspira en la figura femenina, la anatomía humana, la pintura y la escultura para crear siluetas fluidas, expresivas e impactantes. Las colecciones fusionan los textiles africanos tradicionales con los cortes contemporáneos, con una estética atemporal y vanguardista.



WUMAN prioriza la fabricación local y artesanal, colaborando con talleres en Nigeria. La marca valora el saber hacer tradicional a la vez que integra prácticas sostenibles, especialmente mediante el uso de materiales naturales y una producción a pequeña escala diseñada para durar, lejos de la lógica de la sobreproducción.



AFRICA NOW es una oportunidad incomparable para que el público descubra creaciones singulares arraigadas en fuertes identidades locales y estéticas contemporáneas.



Alix Morabito, Directora de Compras de Ropa de Mujer y Niños, Proyectos Especiales y Directora de Colaboraciones, se muestra “encantada de dar la bienvenida a esta nueva generación de diseñadores de moda contemporáneos del continente africano”. Para la directora de compras, a través de esta tienda temporal: “Galerías Lafayette continúa reafirmando su deseo de revelar al público la energía de la creación”.

Tranoï

Durante las últimas ocho temporadas, CANEX ha ocupado un espacio exclusivo en la feria de moda Tranoï . Acompañada por un equipo de ventas, esta colaboración permite a los diseñadores presentar sus creaciones durante la Semana de la Moda de París, brindándoles una valiosa visibilidad en uno de los escenarios más influyentes de la moda internacional.



Fundada en 1991, Tranoï organiza eventos internacionales BtoB que reúnen a una comunidad de diseñadores emergentes y marcas consolidadas para conectarlos con el ecosistema de la moda, incluyendo compradores, medios de comunicación y distribuidores de todo el mundo. Tranoï París presenta sus colecciones de mujer durante la Semana de la Moda de París en el Palacio Brongniart, mientras que Tranoï Tokio presenta sus colecciones de hombre y mujer durante la Semana de la Moda de Japón.