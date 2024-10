Este vídeo no muestra a Justin Bieber tras una fiesta con P. Diddy

La relación entre el cantante pop Justin Bieber y Puff Daddy (también conocido como P. Diddy) ha sido objeto de especulaciones y rumores en los últimos meses, principalmente debido a las recientes acusaciones contra el rapero y productor discográfico estadounidense Puff Daddy, en las que se incluye extorsión, tráfico sexual y prostitución. Esto ha llevado a diversas especulaciones entre las relaciones que mantuvo con jóvenes artistas, como Justin Bieber.

En este contexto, han comenzado a circular narrativas desinformadoras en redes sociales. Ejemplo de ello es este post de X donde indican lo siguiente: “Justin Bieber,podría decidir convertirse en Héroe y exponer a todos los involucrados en los Escándalos Satánicos enfermos d Diddy/Hollywood. Lo que le hicieron fue imperdonable:dónde estaba su Madre cuando todo esto sucedía. Por fama,lujos y dinero,venden a sus hijos” (sic). Junto a este post, un vídeo de 0:57 segundos en el que se ve a un joven Justin Bieber como si estuviera bajo los efectos de alguna droga.

Un rótulo indica en francés “Justin Bieber 15 ans après un Weekend passé chez Diddy”, que en castellano sería: “Justin Bieber 15 años después de un fin de semana con Diddy”.

Sin embargo, esto es falso. El vídeo no guarda relación con ninguna fiesta de P. Diddy. La reproducción se grabó en 2010, cuando Bieber salía del dentista.

Bieber no venía de una fiesta de Diddy en este vídeo

Para comprobar la veracidad de la información, desde INFOVERITAS se ha realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados de esta pesquisa, se observa un vídeo publicado en YouTube el 3 de abril de 2010.

En la descripción indican: “A video of our son Justin Bieber after he left the dentist with a little too much novacaine”, que traducido al castellano es: “Un vídeo de nuestro hijo Justin Bieber después de salir del dentista con demasiada novacaína”.

El vídeo está publicado por la cuenta Funny or Die, un sitio web de videos de comedia y una productora de cine/televisión propiedad de Henry R. Muñoz III que fue fundada por Will Ferrell, Adam McKay, Mark Kvamme y Chris Henchy en 2007. Tal y como indica este sitio web, en 2010 Justin Bieber se hizo cargo de Funny or Die y le cambió el nombre a «Bieber or Die».

INFOVERITAS verifica que…

El vídeo viral que muestra a Justin Bieber aparentemente bajo los efectos de alguna droga tras “pasar un fin de semana con Diddy” es falso. El vídeo se grabó en 2010, cuando Bieber salió del dentista anestesiado.