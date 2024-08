Sanidad actualiza consejos sobre mpox para mascotas, para las que el riesgo es muy bajo

El Ministerio de Sanidad ha actualizado la evidencia disponible sobre la transmisión de mpox en animales y las recomendaciones de contacto que deben seguir los dueños de mascotas en caso de estar infectados, aunque el riesgo para ellas es muy bajo y solo se ha descrito un posible caso en un perro en Francia en 2022.



Sin embargo, "esto no implica que no sea posible", por eso Sanidad, junto al Ministerio de Agricultura, han compilado una serie de medidas de precaución comunes, como evitar el contacto con el animal durante el periodo de la enfermedad y extremar la higiene, pero no su aislamiento, como sí se contemplaba en la anterior versión de 2022.



La transmisión del virus del mpox puede ocurrir cuando una persona o un animal susceptible -mamíferos salvajes, principalmente- entra en contacto con otro animal, humano o materiales contaminados con el virus, que se introduce en el cuerpo a través de lesiones cutáneas o membranas mucosas, o por mordeduras, rasguños, fluidos corporales o carne infectada.



¿Qué animales son vulnerables a mpox?

Con los datos disponibles actualmente, se sabe que son algunos roedores, como perros de la pradera o marmotas; primates, como monos y simios e insectívoros, como erizos y musarañas.



La susceptibilidad en perros y gatos, así como en animales de granja como vacas, ovejas y cerdos, no se ha establecido.



¿Presentan signos clínicos todos los animales vulnerables?

Puede depender de la vía de transmisión y de la dosis infecciosa: algunas especies son asintomáticas, especialmente las sospechosas de ser reservorios -seres vivos que alojan el virus de forma crónica-, como los roedores. Otros, como los monos y los grandes simios, muestran erupciones cutáneas similares a las de los humanos.



Los síntomas en animales podrían incluir fiebre, anorexia, depresión, síntomas respiratorios, lesiones en la piel, ojos, boca y nariz, incluyendo erupciones dérmicas o epiteliales que pueden evolucionar hacia lesiones purulentas.



¿Se ha descrito transmisión de los seres humanos a los animales?

Desde 2022 que estalló el primer brote, se han notificado dos casos en animales en África, un cerdo en la República Democrática del Congo y un chimpancé en Camerún.



Hasta el momento, no se conocen casos confirmados en animales (mascotas o animales salvajes) en Europa.



Hubo uno probable de un perro en agosto de 2022 en Francia que convivía con dos personas infectadas. La aparición de síntomas en los humanos y, posteriormente, en el animal, así como los resultados de la secuenciación, sugirieron una transmisión de las personas al perro, pero estudios posteriores no lo demostraron y se achacó a una contaminación con los virus de las personas.



¿Y de animales a humanos?

El virus puede propagarse de animales a personas al entrar en contacto físico con un animal infectado, a través de mordeduras o arañazos, o durante actividades como la caza, el desuello o la preparación de alimentos. También puede contraerse al ingerir animales infectados si la carne no está suficientemente cocinada.



¿Qué sucede si un animal da positivo para el virus del mpox?

En caso de sospecha o confirmación de un caso en un animal, las autoridades sanitarias deben adoptar las precauciones y medidas necesarias en conformidad con la legislación veterinaria pertinente.



Sanidad incide en la necesidad de hacer una adecuada interpretación de los resultados de las pruebas de PCR de animales de compañía, ya que se debe tener en cuenta la posibilidad de contaminación por contacto directo con una persona contagiada o por exposición indirecta a materiales que contengan ADN.



¿Qué hago si tengo mpox y mascotas?

Se trata de actuaciones de sentido común: ante cualquier signo de la enfermedad, o si se ha estado expuesto a un caso, sea humano o animal, hay que pedir atención médica.



Mientras, se recomienda evitar el contacto estrecho de la persona y de los posibles objetos y superficies contaminados con sus mascotas u otros animales desde que empiezan los síntomas hasta su completa desaparición.



Se deben evitar algunos hábitos como abrazar o besar a las mascotas o compartir comida con ellas, y lavarse las manos antes y después de interactuar con ellas. En todo caso, hay que mantener un alto nivel de higiene en el hogar con limpieza frecuente de superficies y suelos.



¿Y si es mi mascota la que da signos de mpox?

Si su mascota u otro animal desarrolla síntomas de mpox similares a los de una persona, se debe contactar con el veterinario de inmediato. Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma se encargarán de tomar muestras de los animales sospechosos.



En ese tiempo, también hay que evitar el contacto entre su mascota y otros animales o humanos, a excepción de aquellos profesionales autorizados con equipos de protección individual adecuados, así como con los objetos y superficies que haya usado.



¿Hay tratamiento o vacuna?

Actualmente no existe ni vacuna segura aprobada para mascotas u otros animales ni tratamiento específico, pero existen opciones veterinarias de tratamiento sintomático y soporte.