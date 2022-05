​¿Quiénes son los rivales de Chanel para ganar Eurovisión?

Ya están todos. Los 25 finalistas del Festival de Eurovisión de 2022. En la semifinal del jueves consiguieron su clasificación Finlandia, Serbia, Azerbaiyán, Australia, Estonia, Rumanía, Polonia, Bélgica, Suecia y la República Checa, los últimos integrantes de una final en la que España, después de muchos años de sequía, parte como una de las favoritas, con el "SloMo" de Chanel Terrero y su increíble actuación como mejor baza.

























La final de este sábado la abrirá precisamente quien cerró la semi del jueves: República Checa con We Are Domi y su "Lighst off" pondrán a bailar con su pop electrónico al público de Turín para dar paso al rumano WRS, una de las sorpresas de la última semifinal con su "Llámame", o como es más conocida en España "Hola mi bebebé", y su puesta en escena tan divertida como efectista.





A continuación llegará la calma portuguesa de Maro y "Saudade, saudade", elegancia pura y emoción a raudales. Finlandia con los míticos The Rasmus y su Jezebel pondrán el toque rockero y el suizo Marius Bear, con "Boys do cry", volverá al toque más intimista. La propuesta entre tradicional y electrónica en bretón de Francia con Alvan y Ahez y su "Fulenn" saldrán en sexto lugar y a continuación será el turno de los lobos noruego, "Subwoolfer", y su particular versión de Caperucita con "Give that wolf a banana".





Rosa Linn (Armenia) y su "Snap" con toques acústicos precederá a los anfitriones, los italianos Mahmood y Blanco que darán escalofríos con su especial conexión escénica en "Brividi".





En la décima plaza estará Chanel por España con "SloMo", del que ayer se pudo ver en la semifinal y pequeño detalle de un minuto pero que en el canal de Youtube de Eurovisión ya se puede disfrutar entera. Una actuación que en 14 horas y había superado las 800.000 visualizaciones. Ritmo frenético, toque latino y una energía desbordante serán las bazas que Chanel jugará sobre el escenario de Turín para intentar dar a España su mejor posición tras muchos años de sequía, disgustos y mucho eurodrama.





A continuación llegará el turno de Países Bajos y la intimista "De Diepte" de S10, y de los grandes favoritos, según las casas de apuestas: Ucrania con Kalush Orchestra y "Stefania". El primer bloque se cierra con Alemania y la propuesta personal de Malik Harris en "Rockstars", mientras que a continuación abrirá la segunda parte la elegancia de Monika Liu (Lituania) y su "Sentimentai".

























Uno de los vozarrones de la edición, el azerí Nadir Rustemli, con "Fade to black", volverá a emocionar y el belga Jeremie Makiese y "Miss you" rememorarán los tiempos de las boy band de los 90. Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecia), con "Die together", volverá a poner los pelos de punta con su interpretación y su propuesta escénica y las hermanas islandesas Systur pondrán de nuevo la calma y la sensibilidad con su canción "Með hækkandi sól".





La fiesta moldava de "Trenuletul" de Zdob și Zdub & Frații Advahov traerá la verbena para abrir boca antes de otra de las grandes favorita, la sueca Cornelia Jakobs, "Hold me closer", que rasgará de nuevo la voz para convencer al público eurovisivo. Australia, con Sheldon Riley y "Not the same" presentará la emocionante historia de este cantante diagnosticado de Síndrome de Asperger y que aparece en Turín con máscara y un vestido que pesa 40 kilos.





El "Space Man" británico, Sam Ryder, hará volar al público como otro de los favoritos, justo antes de otra de las grandes voces masculinas, el polaco Ochman con "River". Penúltima saldrá otra de las favoritas, la serbia Konstrakta, que desató la locura con su "In corpore sano", en el que el lavado de manos que hace durante la actuación no tiene nada que ver con el coronavirus y sí con la crítica de la mala atención sanitaria que en su país se dispensa a los artistas. Su vídeo oficial había superado a las 12 horas el millón de espectadores. El final de la gala será esperanzador, con el "Hope" del estonio Stefan, que cerrará con ritmo country y western e imágenes del desierto de Almería.





Y entonces, ¿quiénes son los grandes rivales de Chanel? Principalmente, Ucrania, a la que las casas de apuestas apuntan por su propuesta étnica y hip hop justo en el momento en el que país sufre una dura guerra. También aparecen otros dos integrantes del Big 5, Italia y Reino Unido, y la sempiterna Suecia, mientras que sube enteros cada hora la opción indie y distinta de Serbia y su lavado de manos. El orden de salida favorece, sobre todo, a Ucrania, que cerrará un bloque, y Reino Unido, Suecia y Serbia, encuadrados en el final de la gala, pero también hay que recordar que en 2004 la ucraniana Ruslana triunfó bailando y cantando sobre el escenario tras salir en el puesto 10 -el mismo de Chanel este año- y que el sueco Mans Zemerlow se llevó Eurovisión en 2015 tras actuar en la décima plaza.