Podemos afirma que expulsó a Monedero del chat de la dirección sin aclarar cuándo

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el partido expulsó a Juan Carlos Monedero del chat del Consejo Ciudadano Estatal, aunque no ha concretado cuándo, y ha apuntado a "filtraciones" de conversaciones de este chat al ser preguntado por los motivos.



En una rueda de prensa este lunes, el secretario de Organización de Podemos ha reiterado que actuaron "correctamente" al apartar al que fuera uno de los fundadores del partido de la actividad del mismo tras tener constancia de dos testimonios de violencia sexual contra él en 2023.



"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer", ha señalado en varias ocasiones, subrayando además que lo hicieron "cuando nadie estaba mirando" y no había "presión ni tormenta mediática", marcando así distancias de forma implícita con la actuación de Sumar en el caso de Íñigo Errejón.



Por otro lado, ha afirmado que "ahora mismo" Monedero no sigue en el chat del Consejo Ciudadano Estatal "por decisión del partido", pero no ha concretado la fecha en que se tomó esa decisión, al comentar que no la tenía "en la cabeza".



Preguntado sobre si el motivo de la expulsión de Monedero de este chat tuvo que ver con los testimonios de violencia sexual contra él o con otras causas, ha apuntado a filtraciones de conversaciones de este chat.

"Bueno, realmente una cosa que ha ocurrido es que ha habido filtraciones de un chat. Es verdad que tampoco es una cosa (...) pero que haya filtraciones de un chat, pues la verdad es que es, a nuestro juicio, es preocupante", ha declarado.



El secretario de Organización de Podemos no ha concretado qué tipo de filtraciones ni su margen temporal, pero en otro momento de la rueda de prensa ha dicho que tras conocer las denuncias de violencia sexual contra él en septiembre de 2023, Monedero siguió en el chat de dirección porque "no había una resolución que lo suspendiese de militancia o dictaminase la expulsión del partido".



"No la había porque la denunciante, por el motivo que fuese, no quiso llevar adelante el procedimiento confidencial y seguro en la Comisión de Garantías (de Podemos)", ha señalado en referencia a unas de las mujeres que remitió su denuncia por correo electrónico a la secretaría de feminismos.



A pesar de que desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección de Podemos, Monedero participó tiempo después en calidad de invitado en el Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección política de la formación entre asambleas ciudadanas.



En este sentido, el pasado viernes La Sexta informó de que Monedero siguió participando en un chat con miembros de la directiva de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal en noviembre y diciembre de 2023, cuando la formación ya había apartado a su cofundador tras los dos testimonios de violencia sexual recibidos en 2023.



El secretario de Organización ha destacado en la rueda de prensa que tras estos testimonios la dirección del partido tomó una decisión "clara", al no invitar a Monedero a los actos de la formación, pero ha rechazado usar el término prohibición.



"Cuando no hay una resolución de Garantías, no podemos prohibir a la gente que salga a la calle", ha dicho.

Y ha explicado que Podemos no abrió ninguna investigación interna tras las denuncias recibidas en 2023 porque su objetivo principal era "garantizar la confidencialidad, el anonimato y la discreción que piden las denunciantes.



"Tomaremos medidas si las personas denunciantes a través de nuestro protocolo y nuestra vía, que es la Comisión de Garantías, deciden seguir adelante con este proceso", ha añadido Fernández, que ha advertido de que es "peligroso poner en cuestión" estos protocolos.