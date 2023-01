Muere el guitarrista Jeff Beck a los 78 años de una meningitis

Idolatrado por músicos y melómanos de su generación, pero también por otros más jóvenes, el guitarrista Jeff Beck -fallecido a los 78 años por una meningitis bacteriana- deja un legado en el blues-rock tanto como miembro del grupo Yardbirds como en solitario.

El fundador de Led Zeppelin, Jimmy Page, despedía en sus redes sociales al "guerrero de las seis cuerdas", de quien destacaba su "técnica única, su imaginación ilimitada", mientras que Rod Stewart -cantante en su banda Jeff Beck Group- le definía como "un músico de otro planeta" y el también guitarrista David Gilmour le decía adiós "desvastado" por la noticia de su "amigo y héroe", cuya música le emocionó e inspiró.

Mick Jagger lamentaba la muerte de "un hombre maravilloso y uno de los mejores guitarristas del mundo", palabras acompañadas de un vídeo de una actuación conjunta; Jon Bon Jovi la desaparición de una "leyenda" y Ozzy Osbourne escribía en Twitter: "No puedo expresar lo triste que estoy al enterarme del fallecimiento de Jeff Beck. Qué terrible pérdida para su familia, amigos y sus muchos fans. Fue un gran honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberlo tenido tocando en mi álbum más reciente, "PatientNumber9".

El también integrante de The Rolling Stones, Ronnie Wood, compartió escenario con el guitarrista en Jeff Beck Group, momentos que ha recordado así: "Ahora que Jeff se ha ido, siento que uno de mis hermanos se ha ido de este mundo, y lo voy a extrañar mucho. Estoy enviando muchas condolencias a Sandra, su familia y todos los que lo amaban. Quiero agradecerle todos nuestros primeros días juntos en Jeff Beck Group, conquistando América".

Joe Perry, confundador de Aerosmith, le ha definido como "el Salvador Dalí de la guitarra". "Verlo tocar era escuchar al máximo alquimista de 6 cuerdas crear magia en un mundo propio. Con su fallecimiento, el mundo es un lugar más pobre", ha escrito en redes sociales.

Son solo algunas de las múltiples condolencias expresadas desde anoche al conocerse el fallecimiento de Jeff Beck (1944, Wallington, Londres), quien desde pequeño demostró cualidades musicales que le llevaron a participar en el coro de su iglesia antes de dejarse seducir por la guitarra eléctrica, instrumento que aprendió a tocar casi de forma autodidacta.

Se matriculó en la Escuela de Arte de Wimbledon y comenzó formando parte de grupos como Screaming Lord Sutch and the Savages, The Nightshift, The Rumbles y The Tridents.

Fue en 1965 cuando, a sugerencia de Jimmy Page, se le llamó para tocar con el grupo Yardbirds en sustitución de Eric Clapton. Aunque solo estuvo con ellos 20 meses, se dice que fue la mejor etapa del grupo.

Poco después decidió probar en solitario y en 1968 publicó su primer disco, "Truth", donde fusionaba rock, jazz y blues, una mezcla en la que demostraba su dominio de la guitarra que llevó a los Rolling Stones a plantearse un fichaje que nunca se produjo; en la década de los setenta sacó al mercado discos emblemáticos como “Blow by blow” y “Wired”.

Quien recibió varios Grammy y fue miembro del Salón de la Fama del Rock por su carrera en solitario (2009) y como miembro de Yardbirds (1992), llegó a formar la banda Jeff Beck Group con Rod Stewart como cantante, etapa en la que destaca el tema “People get ready”.

En los noventa volvió con fuerza gracias a colaboraciones con Jon Bon Jovi o Kate Bush, pero también tocó con otros grandes artistas como Mick Jagger, Tina Turner, Morrissey, Diana Ross, Stevie Wonder, Cindy Lauper o Budy Guy.

En los últimos años tocó junto al actor Johnny Depp, gran amigo suyo y con el que el pasado año estuvo de gira. Juntos grabaron el disco “Isolation”.

De hecho una de las últimas actuaciones más conocidas de Beck fue el pasado mayo junto al actor en Sheffield (Inglaterra) justo después de que terminara el mediático juicio por difamación que enfrentó a Depp con su exmujer Amber Heard.

La trayectoria de más de cincuenta años de Jeff Beck no pasaba desapercibida tampoco para los jóvenes músicos y prueba de ello es que Joss Stone le llamó para sus proyectos.

Otros de sus discos de estudio fueron “Crazy legs”, “Who else”, “You had it coming” o “Jeff”.

Después de lanzar en 2010 el disco “Emotion & Commotion”, el guitarrista publicó su último disco de estudio en 2016: “Loud Hailer”, creado junto a la guitarrista Carmen Vandenberg y la cantante Rosie Bones.

Ese mismo año publicó de forma limitada el libro “Beck01”, a modo de biografía e incluyendo fotografías inéditas de toda una vida sobre el escenario, ocultando sus ojos con unas gafas de sol y abrazado a una guitarra.

El guitarrista casado con Sandra Cash, anteriormente en los sesenta estuvo unido con Patricia Brown.