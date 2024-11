Johnny Depp muestra su apoyo a los afectados por la DANA

El actor y director de cine Johnny Depp ha mostrado este sábado su apoyo a los afectados por la DANA de las diferentes regiones de España, principalmente la provincia de Valencia y Albacete, así como Andalucía. Además, ha destacado “la resiliencia y la fuerza del pueblo español”.



Así lo ha expresado el actor estadounidense en una rueda de prensa dentro del marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que ha presentado su segundo proyecto como director cinematográfico ‘Modi, Three Days on the Wing of Madness’.



En este contexto, Depp ha subrayado que, tras su última visita el pasado septiembre al país con motivo del Festival de San Sebastián, “es un honor y privilegio estar aquí, tras la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo”. “Somos una pizca de experiencia en comparación con la devastación y las cosas por las que está pasando la gente”, ha abundado.



“Todo nuestro corazón está con toda la gente de España”, ha manifestado el actor, al tiempo que reincidido en “la resistencia y la fuerza de la gente”. Por último, ha agradecido la acogida del Festival, no sin antes ofrecer su apoyo a los afectados: “Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera”.