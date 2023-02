Extirpan en Vigo un tornillo de los bronquios a una mujer que lo había aspirado sin darse cuenta

Una mujer de 70 años de edad ha sido intervenida en el Hospital Vithas de Vigo para la extracción de un tornillo de titanio de uso dental de sus bronquios, que la paciente había aspirado sin darse cuenta varios meses antes.

La presencia del cuerpo extraño le causó repetidas infecciones respiratorias a lo largo de varios meses y, tuvo que ser sometida a una broncoscopia, por parte del servicio de neumología.

El doctor Antonio Fernández Rodríguez retiró el tornillo, que había sido localizado unos meses antes mediante una radiografía de tórax, y presentó el vídeo de la intervención al III concurso de vídeos de neumología intervencionista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

El origen de esta situación se sitúa hace casi un año, cuando la mujer fue sometida una cirugía dental para la colocación de unos implantes óseos. Dos meses después, se le colocaron los tapones de cicatrización y, un mes después, se le pusieron las prótesis definitivas.

La mujer no fue consciente de que había aspirado un cuerpo extraño, que resultó ser un tornillo de titanio de los que se emplean habitualmente en los implantes dentales, de 9 mm de longitud por 5,5 mm de diámetro. El tornillo fue aspirado en algún momento entre la segunda y la tercera intervención, por lo que estuvo alojado en un bronquio unos 8 meses.

INTERVENCIÓN

La mujer empezó a tener infecciones respiratorias y, tras una radiografía y un TAC, en los que se observaba un cuerpo extraño en el lóbulo inferior derecho del pulmón, fue derivada a la consulta del doctor Fernández Rodríguez.

La paciente padece EPOC y bronquiectasias bilaterales (bronquios dilatados e inflamados) colonizadas por la bacteria Proteus mirabillis, por eso sufría tantas infecciones. Las pruebas revelaban la presencia de un cuerpo extraño en los bronquios, pero no se había podido identificar qué era.

Finalmente, se llevó a cabo una broncoscopia, en la que también participaron anestesista y enfermera, dada la edad y complicaciones de la mujer. Con ayuda del videobroncoscopio, el médico pudo localizar el tornillo que, afortunadamente, estaba liberado de tejido, y pudo extraerlo con unas pinzas.

Dado que no existen casos de cuerpos extraños intrabronquiales de titanio en la literatura médica, el neumólogo de Vithas Vigo ha concluido que "posiblemente el titanio no provoque reacción de cuerpo extraño en la vía aérea y no forme tejido de granulación".

Al respecto, ha reconocido que, finalmente, la extracción fue "más fácil de lo esperado". La intervención fue ambulatoria y la paciente fue dada de alta a las pocas horas de la intervención encontrándose asintomática.