El Defensor del Paciente indica que 798 personas fallecieron en 2024 debido a negligencias sanitarias

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2024 un total de 14.088 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias –2.017 más que en 2023–, de los cuales 798 fueron con resultado de muerte, lo que supone 196 fallecidos más que en 2023.



Así lo recoge la Memoria 2024 que publicó El Defensor del Paciente este lunes, en la que indica que recibió 38 casos al día de mala praxis médica. Con todos estos datos, la asociación lamentó el “descalabro” y aseguró que se alcanzaron “cifras prepandemia”.



Los casos más habituales que se han producido por mala praxis son intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. “Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica”, subraya la Memoria.

Especialidad y proceso



Desglosando por especialidad y proceso, unos 108 bebés nacieron con alguna discapacidad, lo que supone tres casos más respecto a 2023, debido a partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial.



“Lo peor de este apartado es que, en gran parte de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida”, lamentó la asociación.



Asimismo, se recibieron 351 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, con resultado insatisfactorio. La cifra es superior en comparación con el año pasado, con un total de 65 casos más.

Además, 25 personas fallecieron en casos en los que tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso.



Por su parte, 32 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias. “Este es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico”, destacó El Defensor del Paciente.



La Memoria también refleja que hubo 134 casos de estado de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 33 casos más contabilizados comparándolo con 2023.

Depilación láser



En 2024, hubo 70 casos de personas afectadas por depilación láser. La entidad cree que es un dato a tener muy en cuenta, pues es una técnica que en los últimos años incrementó su práctica dentro de las cadenas de estética.



“Algunas de ellas, utilizan láseres que no son de buena calidad, además de que el personal que realiza estos tratamientos, en muchos casos no son médicos, y, por tanto, no están cualificados a tal efecto”, advirtió.



Asimismo, hubo 24 casos de contagiados por hepatitis C, el número es similar al de 2023, con un caso menos. La mayoría vienen originados por trasfusiones de sangre en intervenciones Por otro lado, 287 personas denunciaron haber sido dadas de alta sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar.



Por orden descendente, las comunidades con más denuncias por negligencias son: Madrid (3.811 Casos); Andalucía (2.509); Cataluña (1.783); Comunidad Valenciana (992); Castilla y León (812); Galicia (746); Castilla-La Mancha (705); País Vasco (462); Murcia (454); Aragón (380); Canarias (307); Extremadura (290); Asturias (237); Cantabria (223); Baleares (201); Navarra (99); La Rioja (62), y Ceuta y Melilla (15).



Los servicios más denunciados en 2024 fueron las listas de espera, seguido de la cirugía general ; Urgencias; Traumatología; Ginecología y Obstetricia; Odontología y maxilofacial; transporte sanitario y Ambulancias; Oncología; Cardiología, y Oftalmología

Listas de espera



La Asociación señaló que, de 2020 a 2024, las listas de espera continúan con un “ascenso meteórico”, al mismo tiempo que, en materia de justicia de negligencias médicas, “cada vez es mayor el número de sentencias favorables en las que el distintivo es la demora diagnóstica y los tratamientos de cáncer tardíos”.



Así, aseguraron que los plazos de garantías no se cumplen. “Transcurridos más de veinte años desde que se instauró el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, nos encontramos ante una ley desfasada. Una ley sobre listas de espera que data de 2003 está más que obsoleta. Se debería aprobar una nueva”, defienden, a la vez que denunciaron que “las listas de espera son un fraude de ley”, explicaron.