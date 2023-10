El cupón de la ONCE celebra los 60 años de Miguel Ríos en la carretera

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo día 30 a los 60 años de Miguel Ríos en los escenarios bajo el lema '60 años en la carretera', del que habrá cinco millones de cupones en toda España que quieren ser "cinco millones de aplausos unánimes que dan las gracias" al artista por los valores y sentimientos que ha transmitido a través de su música.



El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, ha presentado la imagen de este cupón al rockero granadino en un acto en el que han participado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la Organización en Granada, Carmen Aguilera, que ha leído en braille el texto de la canción 'Vuelvo a Granada'.



Los participantes han compuesto un puzzle con la imagen del cupón en la que aparece una foto del cantante con su guitarra en blanco y negro, de Raquel López, y la dirección de la web de la Fundación Miguel Ríos.



La subdelegada del Gobierno en Granada asegura que Miguel Ríos nunca se irá de Granada y que 'Vuelvo a Granada' y el 'Himno de la Alegría' siempre serán himnos para los granadinos y ha ofrecido a la ONCE el apoyo del Gobierno de España "para seguir comprometidos con las personas que más difícil acceso tienen a la cultura, a la educación y al empleo".



"Estos cinco millones de cupones en toda España son cinco millones de aplausos unánimes que te dan las gracias por lo que nos has hecho sentir, porque nos has hecho más libres e iguales -sostuvo Patricio Cárceles-, y por tu compromiso durante estos 60 años cargados valores esenciales de nuestra sociedad". "Para los ciegos de Santa Lucía este cupón, que lleva a Miguel Ríos a toda España, es un motivo de orgullo".



Con la Alhambra de fondo, Miguel Ríos considera "muy importante este acto" por el cariño y la admiración que le tiene a la ONCE que, dijo, "ha conseguido sacar la pobreza de la calle y dar oportunidades increíbles a un colectivo que no le pide nada al Estado y que le da al Estado, y como ciudadanos tenemos que estar agradecidos a ellos" Espacio Caja Sonora Ríos defendió que toda su vocación es "intentar devolver a Granada todo lo que me dio".



"No tengo pecho para tantas medallas", dijo ante las sonrisas de autoridades y representantes de la ONCE. "Pero es un peso de amor y de compromiso, porque uno no puede dar un paso sin saber lo que representa y a quien representa".



El cantante asegura que este cupón supone también una inyección de apoyo a la Fundación con la que pretende preservar su legado. "Nunca pensé que fuera a durar tanto", siguió en tono irónico. "No es una Fundación para mayor gloria mía, sino que se ha puesto en marcha con la vocación de unir toda la creación musical de Granada", dijo.