Una cámara detectará a los conductores que se salten un stop o una línea continua

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a probar dos sistemas de vigilancia mediante cámara para detectar a los conductores que se salten las señales de Stop en cruces y a los que no respeten la línea continua en las incorporaciones, dos situaciones que conllevan un elevado riesgo de accidente.



De esta nueva tecnología en pruebas que tiene como objetivo ayudar a reducir el número de siniestros y víctimas informa la revista de la DGT en su último número.



Un total de 1.093 conductores implicados en accidentes con víctimas no había respetado un Stop. Es una de las infracciones más habituales, por detrás de las de exceso de velocidad, no mantener la distancia de seguridad, no respetar una regulación de prioridad o invadir parcialmente el sentido contrario.



El proyecto piloto implantado por la DGT para la vigilancia de los cruces con señales de Stop detecta de forma automática la correcta actuación ante esta señal (hay que detenerse siempre) y sanciona, también de forma automática, su incumplimiento.



Una cámara de vídeo graba y envía permanentemente el acercamiento de los vehículos al cruce señalizado con un Stop. El sistema está calibrado para detectar si el vehículo se detiene totalmente o no.



En caso de no respetar la señal, el vídeo es enviado al Centro de tratamiento de Denuncias Automatizadas que, con esas pruebas, tramitará el expediente de sanción correspondiente.



Saltarse un Stop conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.



La falta de respeto de la línea continua es una de las causas de las colisiones laterales, otro accidente cada vez más habitual.



Para vigilar su respeto, la DGT ya prueba también un sistema combinado de dos cámaras. Una de ellas lee las matrículas de los vehículos que circulen por el carril de incorporación y la otra, situada más adelante, graba a los que circulan por la vía a la que van a incorporarse.



El sistema compara las matrículas grabadas y si halla un vehículo que, tras circular por el tramo de incorporación, se sitúa en la vía principal antes de haber terminado la línea continua, será sancionado a través también del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.



Desde hace años ya se aplican sistemas similares para controlar el uso del cinturón.