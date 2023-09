La Audiencia de Barcelona archiva la causa de la muerte de McAfee en prisión

La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la causa sobre la muerte de John McAfee, fundador del antivirus que lleva su nombre, ocurrida en junio de 2021 en la cárcel de Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), concluyendo que fue un suicidio y que "no hay indicios" que apunten a "nada distinto".



En un auto, la sección novena de la Audiencia de Barcelona ha avalado de esta manera el archivo de la causa dictada previamente por el juzgado de Instrucción de Martorell (Barcelona) en febrero de 2022 y que había recurrido la familia, y rechaza seguir indagando sobre la muerte de McAfee a los 75 años de edad, que se produjo tras conocer que iba a ser extraditado a Estados Unidos por fraude fiscal.



McAfee fue arrestado en octubre de 2020 en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuando se disponía a coger un vuelo a Estambul y desde entonces se hallaba en prisión preventiva.



Durante la vista de extradición, el empresario, cuya deuda tributaria en Estados Unidos se elevaba a más de cuatro millones de dólares, aseguró haber pagado "millones de dólares en impuestos" y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria.



El 23 de junio de 2021 fue hallado muerto en su celda, el mismo día que la Audiencia Nacional comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidas por presunta evasión de impuestos.



Para la Audiencia de Barcelona, todos los informes presentados -como el resultado forense de la autopsia, el atestado policial, fotografías del cadáver o las grabaciones del propio centro penitenciario el día de los hechos que constatan que no tuvo contacto con otro recluso- coinciden en que "no hay indicios de nada distinto a una muerte de origen suicida".



En su resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso, la Audiencia de Barcelona agrega así que la causa ya había sido archivada al no existir "indicios de la perpetración" de un delito en la muerte del fundador del célebre antivirus.



Para la Audiencia de Barcelona, ya se han practicado numerosas diligencias instructoras, "todas esenciales y todas concluyentes" como para apuntalar que se trató de un suicidio, por lo que descarta la apertura de nuevas diligencias como había solicitado la familia en su recurso de apelación y confirma el sobreseimiento del caso.



"Nos parece reiterativo, inútil y por tanto impertinente y no necesario por no imprescindible", la apertura de nuevas diligencias, dice la Audiencia en su auto, y señala además que el recurso de la familia no argumenta suficiente el por qué de pruebas complementarias ni aporta "ningún elemento que plantee otra posibilidad" diferente a la del suicidio.