Ana Peleteiro, adoptada de niña, muestra su rechazo a la gestación subrogada

La atleta Ana Peleteiro, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, ensalzó los valores de la adopción y mostró su rechazo total a la gestación subrogada, la cual calificó de “aberración”.



La triple saltadora, que fue madre por primera vez el pasado mes de diciembre, criticó duramente a la actriz Ana Obregón por desplazarse a Estados Unidos a realizar “esta ilegalidad”.



“¡Esta foto es de las cosas más ridículas que he visto en mi vida!”, señaló en una de sus primeras historias en la red social Instagram, en las que recuerda que “el tráfico de bebés” está prohibido en España.



“Por eso esta mujer ha tenido que irse hasta EEUU para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, no. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80. Comprar seres humanos no está bien, utilizar a las mujeres como si fueran hornos no está bien”, denunció.



Peleteiro fue adoptada por una familia de Ribeira (A Coruña) después de que su madre biológica la abandonara cuando tenía solo dos días.



“Yo, que soy adoptada, soy una de las personas que más puede decir que mi madre adoptiva es mi madre al cien por cien”, afirmó la atleta, que fue más allá en su defensa de la adopción.



“En España hay cientos de niños y niñas, en casas de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra la puerta de su casa para tener una vida digna, una familia que los quiera y sobre todo recibir amor verdadero”, señaló.



Por ello, recomendó a aquellas mujeres que quieran ser mamás y no pueden serlo “de forma natural” que recurran a la adopción: “No compres ni utilices a las mujeres en situaciones vulnerables. El separar a un bebé recién nacido de su padre, por culpa de este tipo de prácticas, es una aberración”.