Manuel Suárez Tembra: "No debería llamarse vacuna del colesterol"

La hipercolesterolemia es la mayor causante de infartos y mortalidad cardiovascular. En septiembre, el Ministerio de Sanidad aprobó la financiación de Leqvio, un fármaco que reduce los niveles de colesterol en sangre y que fue denominada "vacuna contra el colesterol" tras el anuncio. Manuel Suárez Tembra, especialista en Medicina Interna y responsable de la Unidad de Riesgo Cardiovascular del Hospital San Rafael responde a las cuestiones sobre este asunto.

¿Qué es realmente la denominada “vacuna” del colesterol?

Realmente no es una vacuna y no debería llamarse así, es un mecanismo completamente diferente, es un medicamento que reduce los niveles de colesterol circulante en el organismo. El Inclisiran es un RNA (acido Ribonucleico) pequeño de interferencia que actúa reduciendo la síntesis hepática de una proteína (PCSK9) relacionada con el receptor de colesterol y así reducir los niveles de colesterol LDL circulante (colesterol malo).

¿A quién va dirigido este fármaco o qué requisitos deben tener las personas para que les sea administrado?

Está indicado en aquellos pacientes en los que los niveles de colesterol LDL no alcancen los objetivos establecidos según su riesgo cardiovascular, incluso a pesar de llevar tratamiento a dosis máximas de estatinas solas o combinadas con ezetimibe. En principio su uso está recomendado en pacientes con hipercolesterolemia primaria familiar y no familiar o dislipemia mixta y en aquellos pacientes intolerantes a estatinas o que las tengan contraindicadas. De momento sanidad financiara el medicamento a pacientes que hayan sufrido un evento cardiovascular y pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.

¿Debe ser solicitada al médico por el paciente o se notificará a aquellos que deban administrársela?

Desde luego los pacientes pueden preguntar a su medico por el tratamiento, pero será este, quien al ver que los niveles de colesterol LDL estén o no en objetivo según sea su riesgo cardiovascular, decida si son candidatos a iniciar el tratamiento en esa situación o no. Y recordar que es un medicamento de prescripción hospitalaria y que no estará disponible en farmacias.

¿Qué factores secundarios puede generar?

Inicialmente muy pocos, los mas destacados serían los relacionados con el sitio de la inyección, como enrojecimiento, dolor o inflamación local, también se han relacionado dolores articulares, disuria entre otros. Desde luego los primeros ensayos clínicos realizados (Orion 9, 10 y 11 –cerca de 4000 pacientes-) destacan una gran seguridad en el uso del Inclisiran.

¿Desde cuándo se lleva investigando/poniendo a prueba este fármaco? ¿Está vigente en otros países?

Los primeros estudios en fase II se publicaron en 2017 y los estudios en fase III se publicaron en el año 2020, En octubre de ese año, la Agencia Europea del Medicamento dio su visto bueno para el uso del mismo. Está aceptado y usado en cerca de 60 países y ya hay varios países europeos que están próximos a presentar resultados de sus pacientes tratados.

¿Qué supondrá para la situación de hipercolesterolemia en España? ¿Y en Galicia?

Una gran mejoría en la reducción de eventos cardiacos de los pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular. En Galicia esperamos resultados similares o incluso mejores tomando en cuenta que nuestra comunidad esta entre las primeras con mayor tasa de mortalidad por causas cardiovasculares.

¿Se implantará ya en toda la comunidad gallega o existirán ciertas áreas sanitarias primeras en recibirlo?

En principio será en toda la comunidad al mismo tiempo.

La Fundación Española del Corazón indica que el 50,5% de la población adulta tiene hipercolesterolemia. ¿El porcentaje en Galicia es mayor respecto a otras comunidades autónomas?

Según los datos de Sergas estamos sobre el 57 % de pacientes afectos de hipercolesterolemia y la prevalencia es muy parecida entre hombres y mujeres.

¿El “miedo” existente entre la población al “colesterol malo” es excesivo?

No, el colesterol LDL es el causante de la mayor parte de infartos y de mortalidad cardiovascular y su reducción es el objetivo principal en el tratamiento de las hipercolesterolemias.

La venta de estatinas en España ha aumentado en la última década un 50% según la AEMPS ¿Podrá el nuevo fármaco reducir esta cifra?

No creo que la disminuya, al menos de momento, ya que las indicaciones son en tratamiento combinado con estatinas solas o con Ezetimibe y su uso en pacientes intolerantes a estatinas es relativamente muy escaso, ya que la incidencia de intolerantes es baja.