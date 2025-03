El cirujano del CHUAC que vive entre el quirófano y el caballete

Alejandro García Pérez es cirujano torácico en el CHUAC. Antes de adentrarse a estudiar medicina, comenzó Veterinaria, donde descubrió que necesitaba saber más sobre el cuerpo humano y que quería dedicarse a la cirugía. Sin embargo, esta no es su única pasión. Toda su vida ha empleado la pintura como vía de escape. Desde hace algún tiempo, la ilustración y la medicina caminan más de la mano que nunca para él.



El pasado octubre ha publicado el libro “Tu primer pasado” junto al catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Juan Suárez Quintanilla. En la obra se pueden encontrar numerosas ilustraciones médicas del propio García, que representan las diferentes partes del desarrollo humano en el vientre materno. Este viernes inaugurará la exposición “Cuerpos y Almas” a las 19:00h en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, donde se podrán ver algunos de sus cuadros y láminas médicas hasta el 28 de marzo.

Cirugía y arte



La cirugía y el arte, para Alejandro García, tienen mucho en común. “La pintura y la cirugía son dos actividades que me permiten estar enfocado. Sé que durante esas dos horas voy a estar solo en esa tarea y me permite disfrutarla muchísimo. Evidentemente no es lo mismo estar en tu casa pintando tranquilamente que estar en un quirófano operando, pero yo creo que hay muchas similitudes entre las dos actividades”, señala el facultativo.

Alejandro García reconoce que, en su elección de cirugía torácica como especialidad, tuvo que ver mucho Coruña y Diego Rivas. “Diego Rivas fue una pieza muy importante, tanto en mi formación como residente, como previamente. Es imposible hablar sobre cirugía torácica y que no aparezca su nombre. Ver que había un cirujano que viajaba por el mundo, que operaba con mínima incisión y toda su historia me inspiró mucho para hacer la especialidad” reconoce García.

Una de las obras de Alejandro García. I CEDIDA

En esta línea, destaca la potencialidad de Galicia en este ámbito. “La cirugía torácica en Galicia es puntera en el mundo. En Coruña puedo decir que he tenido de las mejores formaciones en cirugía de todo el territorio nacional. En España solo hay ocho centros trasplantadores de pulmón y nosotros somos uno de ellos”, relata el cirujano. Incluso comprándolo con el extranjero, también se percibe así. “Cuando fui a China, al mayor hospital de cirugía torácica del mundo -Shanghai Pulmonary Hospital- me encuentro que operaban a 150 pacientes al día y utilizan la técnica que hemos desarrollado en Coruña en el año 2010-2011”, recuerda.

Aunque no es capaz de descifrar cuáles serán los avances que se podrán ver en los próximos años en su especialidad, tiene claro qué es lo que no se debe perder: acompañar siempre al paciente y estar para ellos. “La relación que se establece entre un cirujano y un paciente dura para siempre. Nadie se olvida de quién lo operó”.

A través de la exposición “Cuerpos y Almas”, cuyo nombre hace referencia al libro de Maxence Van Der Meersch, que acompaña a García al lado de su caballete particular, se podrá descubrir una nueva mirada mediante la ilustración médica.



“Creo que puede transmitir la visión de un cirujano, que ve cosas que muy pocas personas ven. No solo por el hecho de contemplar un cuerpo por dentro o un corazón latir, sino por todo lo que hay detrás de ello. Estamos rodeados de dolor, incertidumbre o emociones que nos transmiten los pacientes que muchas veces están sufriendo enfermedades muy graves y para mí la pintura es una vía de escape para reflejar este tipo de sentimientos. Al ver las obras de la exposición se puede llegar a entender lo yo quería transmitir o sentía en esos momentos”, explica García.