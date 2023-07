La Xunta eleva a más de seis millones la inversión necesaria para reducir las inundaciones en Sada

La Xunta avanza "no proxecto para reducir o risco de inundacións na contorna do río Maior", en Sada, que prevé completar antes de que acabe este verano de 2023. Además, acordó elevar la inversión necesaria para estas obras a más de seis millones, confirmaron desde Augas de Galicia.

Así se lo trasladó la directora del ente, Teresa Gutiérrez, al alcalde sadense, Benito Portela, en un encuentro en Santiago para abordar estas actuaciones, ahora en supervisión técnica, incluida "a renaturalización do río Maior".

En la reunión, Teresa Gutiérrez instó al Gobierno de Sada a solicitar la colaboración de la Diputación de A Coruña para cofinanciar las obras, toda vez que el convenio suscrito entre la Xunta y el municipio recoge una aportación por importe de 1,5 millones.

La directora de Augas de Galicia también pidió "máxima axilidade" en el envío de las propuestas de cambios y nuevas actuaciones que quiere incorporar "co obxectivo de poder introducilos no proxecto, agora mesmo en supervisión", señaló Gutiérrez.

Asimismo, insistió en la importancia de que desde el Ayuntamiento de Sada se de a conocer la propuesta a los vecinos teniendo en cuenta su calado y envergadura, al tiempo que recordó que la administración sadense deberá realizar "os trámites municipais pertinentes como paso previo para poder iniciar as obras, incluíndo o sometemento do proxecto a información pública e á posta á disposición dos terreos necesarios para levar a cabo as actuacións", resumió la Xunta.