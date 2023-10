Los usuarios vuelven a disponer de sauna y duchas bitérmicas en el Centro Deportivo de Sada

La sauna, las duchas bitérmicas y la fuente de hielo vuelven a estar disponibles para los usuarios del Complexo Deportivo Municipal de Sada. Después de que en los últimos meses del anterior mandato se eliminasen “estes elementos imprescindibles para a recuperación deportiva”, el Gobierno de Sada impulsa ahora una serie de “melloras na piscina”, que tendrán continuidad en la apertura del jacuzzi tras la demanda de actuaciones por parte de los vecinos y la seguridad de que “nun ximnasio ou nun centro deportivo, a sauna é un elemento imprescindible”, explicaron desde la Concejalía de Deportes.



Los responsables municipales aseguraron que “os estudos e a experiencia práctica han demostrado os seus indubidables beneficios” y “practicantes de todos os deportes utilizan as sesións de sauna como complemento aos seus entrenos dado que se benefician dos efectos positivos da sudoración, como a eliminación de toxinas e a mellora do sistema inmunológico e ademais produce melloras no rendemento do deportista”, explicaron desde el Ejecutivo de Benito Portela.



Con todo, el anterior edil de Deportes, aseguró que la viabilidad pasaba “por eliminar a zona de sauna e jacuzzi” y apeló a los supuestos “riscos de seguridade que xeran”, si bien desde la entonces oposición se le indicó que mantuviesen “sauna e jacuzzi” como “elementos diferenciais”.



Ahora, la actual responsable del área, Rebeca Mouriño, pone en valor “a sauna, as duchas bitérmicas e a fonte de xeo” y anuncia que “a mellora do complexo” continuará con el jacuzzi.



Además, centenares de niños sadenses están inscritos en alguno de los cursos ofertados por la Concellería de Deportes en la piscina municipal, con los que el departamento de Rebeca Mouriño pretende reactivar estas instalaciones “dotándoa de actividades, fomentando un dos deportes máis completos e engadindo como novidade a iniciación en técnicas de salvamento dunha forma lúdica”, explicaron desde el Ayuntamiento de Sada.



Así, ‘xoubiñas’, ‘tartarugas’ y ‘touliñas’, divididos según su edad, asistirán a los distintos cursos, en los que también se atenderá a niños con necesidades especiales gracias a la colaboración de Cruz Vermella.



Además, también comienzan las actividades para adultos abonados, en virtud del compromiso adquirido por Mouriño para impulsar estas instalaciones, con oferta de pilates, aquagym, zumba, GAP, strong, yoga, tono y la disciplina En Forma +.



La edil aseguró que “a instalación necesita modernizarse”, con lo que se inició un cambio de aspecto “logo da atropellada apertura onde non primaba a operatividade nin as comodidades para os usuarios”, añadió la titular de Deportes del Gobierno de Sada.



“Estamos a cambiar a imaxe e ofrecer unha maior comodidade tanto aos usuarios como aos familiares dos nenos que veñan aos cursos”, resumió Mouriño



“Estamos a mellorar o servizo, programando novas actividades e cursos de natación para os máis pequenos, pero tamén xa iniciamos os arranxos da zona wellness, a sauna, as duchas e a fonte de xeo xa están operativas e o jacuzzi estarao nas próximas semanas”, reiteró la número dos de Sadamaioría.