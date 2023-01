Sadamaioría y el BNG plantan el pleno de Sada ante la negativa de Nogareda de "dar conta da expulsión dos tránsfugas"

"Boas noites". Así respondió la alcaldesa, María Nogareda, a la intervención de Fernando Fariña que, en representación de la oposición (Sadamaioría y el BNG) informó de la decisión de ambas formaciones de abandonar la sesión ante la negativa del Gobierno de Sada de "incluir por razón de urxencia da toma da toma de coñecemento por parte da corporación municipal da expulsión dos concelleiros do PSOE e de Alternartiva dos Veciños". Un extremo que María Pardo –número dos de la candidatura del Partido Socialista en las anteriores municipales– niega de plano asegurando que "a día de hoxe non se nos notificou nada por parte do PSdeG"

En relación la situación de esta edil, al mismo tiempo que se debatía en Sada, en Bergondo votaban su compatubilidad como personal municipal, donde trabaja de manera presencial de lunes a miércoles en horario de 09.00 a 15.00 y a distancia de jueves y viernes de 08.30 a 15.00, y los lune por la tarde de 15.15 a 19.15, y edil sadense con dedicación parcial el resto de horas de la semana. La propuesta se aprobó con los votos del PSOE y el PP y el rechazo de Alternativa dos Veciños y el BNG.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, aseguró que apoyaban la propuesta porque se ajustaba a la legalidad pero que la retribución que percibe por parte del Ayuntamiento de Sada le parece ilegal y también una "burla". "Pero iso teno que amañar Sada", apuntó.

En el pleno sadense, después de aprobar varias iniciativas (incluidas las propuestas a incluir en el POS) por unanimidad, desde la oposición indicaron que, con fecha de 24 de enero, "tivo entrada por rexistro un escrito do PSdeG-PSOE, onde comunicaba a resolución do expediente de expulsión definitiva dos concelleiros María Pardo e Ramiro Blanco" y que tal acuerdo "é plenamente executivo, en tanto en canto o recurso que, de ser o caso, se poda interpoñer polos expulsados ante a Comisión Federal de Ética e Garantías do PSOE non ten efectos suspensivos", expuso Fariña.

De la misma manera, advirtió de que "constan tamén os acordos de expulsión" de Nogareda y de Breogán Blanco, "trasladados reiteradamente" a Sada por parte de la representación AVV.

"Non podemos ser cómplices desta actitude obstrucionista e oscurantista que tan só pretende dilatar unha resolución plenamente executiva que non admite máis interpretacións nen demoras", añadió antes de advertir "ás autoridades e persoal funcionario das responsabilidades que poderían derivarse tanto da pasividade na toma de decisións respecto dos tránsfugas como da continuidade no cobro de retribucións..".

La alcaldesa afirmó estar "desexando" que "fagan as cousas ben" y "pasar aos non adscritos" para que "acaben xa con isto".