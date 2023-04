Sadamaioría acusa al Gobierno de María Nogareda de “dilapidar 206.034,97 euros en tres únicos eventos” (Navidad, Carnaval y Ochéntame Sada).



Según explicaron, en respuesta a una interpelación de los de Benito Portela durante la sesión del día 27 de abril, la alcaldesa habló de “optimización de recursos” tras dedicar “91.728,00 euros ao festival electoral do día 6 de maio, 63.143,88 ao Nadal e 46.163.09 ao Entroido”.



Unos números que, en su opinión, chocan con lo que “tanto a propia Nogareda coma os seus compañeiros de Goberno” llevan meses defendiendo, “aludindo á falta de crédito para o financiamento das distintas actividades que organiza ou nas que colabora o Concello de Sada”.



“A realidade –añadieron– parece ser outra ben distinta á vista do ritmo de gasto ao que están a someter as arcas públicas nos últimos meses” y “parece ficar moi lonxe a decisión do concelleiro de cultura, José Luis Tellado, na que negaba a colaboración ao Touliña Pop pola inexistencia de cartos para a súa celebración e porque dito festival supoñía unha competencia desleal para a hostalería de Sada”.



Sin embargo, “a iniciativa, claramente electoralista, de organizar e financiar un festival o 6 de maio (...) pon de manifesto un evidente uso partidista dos cartos públicos” y, de la misma manera, "a máis que patente falta de responsabilidade duns gobernantes que non amosan nen o máis mínimo respecto polas regras do xogo", continuó SM.



Para los de Benito Portela, con este tipo de comportamientos, tanto Nogareda como su edil de Cultura "parecen ter esquecido que Sada ten no horizonte outros eventos moi destacados no calendario anual, como o San Xoan, as Festas do Carme, a Feira Modernista ou asa festas patronais de agosto", al tiempo que advierten de que "por mor da imprudencia na adopción de decisións claramente partidistas e electoralistas, tales eventos poden verse comprometidos; razón pola cal Sadamaioría esixe a responsabilidade e a cordura necesarias na xestión do orzamento municipal", resumieron.