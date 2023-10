Sada saca a licitación el módulo de atletismo del nuevo Complexo Deportivo de Mondego por 833.000 euros

El Ayuntamiento de Sada acaba de sacar a licitación, por 833.787,47 euros, lo que será la primera intervención del Complexo Deportivo de Quintán, en Mondego. En concreto, la correspondiente al módulo cubierto de las instalaciones, que se destinarán a la “práctica do atletismo en todas as modalidades de pista e de saltos”, recoge la “memoria xustificativa” incorporada al anuncio de licitación, y que financiarán entre el municipio y la Diputación de A Coruña.



El objetivo que se planteó en el diseño era “conseguir una edificación de alta calidad arquitectónica y que se integre en el entorno”, de manera que el módulo cubierto se proyectó como “un volumen integrado, con los servicios propios de la actividad” y, en estas primeras obras, “se procederá a la ejecución de la estructura con la cubierta y los pavimentos, lo que permitirá la realización de las actividades deportivas, quedando para una segunda fase la ejecución de los cerramientos y gradas”, recoge el proyecto redactado para Mondego.



Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de definir la edificación fue “el uso que se le quiere dar”, priorizando el municipal, para promover la práctica del atletismo entre los vecinos y disponer de un sitio para entrenar, así como la utilización de la instalación para la escuela de atletismo municipal y colegios”, sin descartar que en un futuro se puedan celebrar competiciones entre clubes en Sada.



Además, en el módulo cubierto se podrán desarrollar otras disciplinas atléticas como salto de longitud, de altura o de pértiga, a lo que se unirá una pista de sesenta metros y seis calles, señala la propuesta encargada por Sada.



“A posibilidade de poder desenvolver competicións e outros campionatos supón un reto importante para o noso concello, e cubre toda unha serie de posibilidades para a xente que practica deporte de xeito federado, que adoita ter que desprazarse bastante lonxe para poder participar en controis”, recoge también la memoria incluida en el anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sada. “Non menos importante –añade— se pode considerar a promoción, a través do citado módulo, do deporte inclusivo, tan necesaria, non só no noso concello senón tamén na área metropolitana” de A Coruña”.



El PP solicita un CIM

El Grupo Municipal del Partido Popular, a través de su portavoz, Esperanza Arias, elevará una moción solicitando un Centro de Información a la Mujer para Sada.



“Contar con un CIM en nuestro ayuntamiento facilitará el acceso a servicios de atención psicológica, asesoramiento legal y orientación laboral, entre otros, a todos los necesiten”, manifestó Arias, que cuestionó que una población de casi 17.000 habitantes no se entiende que no se haya creado ya hace años”, resumieron desde el Partido Popular.