Sada renueva la infraestructura escénica del auditorio de la Casa da Cultura Pintor Lloréns

El Ayuntamiento de Sada continúa con las actuaciones de modernización y acondicionamiento de la Casa da Cultura Pintor Lloréns. En este sentido, acaba de invertir casi 30.000 euros en renovar el equipamiento escénico del auditorio y la adecuación de los exteriores de las instalaciones se realizará en la primavera de este 2025.



Desde la Concejalía de Cultura explicaron que, siendo conocedores del “elevado nivel de uso que se fai do auditorio e do progresivo desgaste do seu equipamento”, se adjudicaron dos contratos por un total de 28.430 euros para “a renovación da iluminación escénica da sala así como á reposición de cableado e compoñentes electrónicos deteriorados polo paso do tempo”, indicaron desde el departamento que dirige Marcos Villar.



Asimismo, se decidió sustituir cinco motores de carga de los que cuelga la estructura escénica por otros nuevos “con dobre sistema de freo” cumpliendo así "a actual normativa en materia de seguridade”, matizó el Gobierno de Sada.



Ahora, en los meses de primavera, se intervendrá en el exterior del edificio, que se someterá a “un completo lavado con auga a presión, ao tapado de fendas e reposición de morteiros danados, para finalmente rematar cun pintado de todos os muros expostos á intemperie”, detallaron desde Cultura.