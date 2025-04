El PP de Sada denuncia que los pasos elevados no cumplen la normativa de movilidad y seguridad viaria

El Partido Popular de Sada denunció este jueves en el Pleno que los pasos peatonales sobreelevados de la Avenida da Mariña no cumplen con la normativa de movilidad y seguridad viaria, lo que supone un riesgo para conductores y peatones.

Además, la instalación de estos pasos peatonales fue realizada sin un estudio de movilidad y seguridad previo, por lo que han surgido problemas y riesgos, aseguran.

Los problemas más destacados, según el PP, son la señalización de distancias incorrectas, falta de señalización o duplicidad en carriles de sentido único, permitir el estacionamiento dentro de los 10 metros antes del paso de peatones o carecer de una mediana no franqueable de separación de sentidos.

A todo esto se suman otros problemas con la seguridad vial en el concello y que, expone el PP, no han respondido desde el gobierno local, como es la instalación de guardarraíles, que no cumplen con la normativa vigente al no estar sujetos correctamente.

Otra irregularidad que señalan los populares es el deficiente Equipamiento de Protección para la Policía local, puesto que carece del equipo de protección individual (EPI) mecesario, como son los cascos modulares homologados y ropa adecuada para motoristas.

La portavoz del Partido Popular, Esperanza Arias, instó al alcalde a realizar un Estudio de Movilidad y Seguridad, evaluando las carreteras del municipio para identificar y corregir deficiencias en infraestructura vial.

"El abordaje de estas cuestiones es crucial para proteger adecuadamente a todos los usuarios de las vías y a la hora de aprobar la nueva ordenanza de tráfico, concluyó Arias.