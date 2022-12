Ni el PP, ni el PSOE ni Alternativa dos Veciños comunicaron al Ayuntamiento de Sada la expulsión de sus ediles

Un informe de la Secretaría Municipal de Sada para aclarar la situación de los ediles que impulsaron la moción de censura señala que "nin Alternativa dos Veciños, nin PP nin PSOE" comunicaron de manera clara su expulsión, pues "non están acreditados os requisitos extrínsecos" para su salida de sus respectivas organizaciones, señala el escrito, de 29 de noviembre 2022.





En cuanto a AV y el PSOE, la secretaria indica que la información manifestada por ambas direcciones es "contraditoria" con la declarada por los afectados, mientras que, en el caso del PP, expone que "non hai ningunha dúbida, xa que non se comunicou nada ao respecto de expulsión algunha, nin por parte dos integrantes do mesmo nin por parte do Partido Popular".





Tanto Alternativa dos Veciños como el BNG reaccionaron airadamente a este informe, aunque no en los mismos términos pues mientras los de García Seoane insisten en que "Alternativa dos Veciños comunicou oficialmente por escrito no Concello de Sada a expulsión dos concelleiros María Nogareda e Breogán Blanco", los nacionalistas apelan a la responsabolidad de AV, PSOE y PP.





La organización por la que la actual alcaldesa concurrió a las elecciones de 2019 asegura que informaron de la salida de sus dos ediles hasta en dos ocasiones, los días 7 y 17 de noviembre "mediante presentación do documento no rexistro do Concello de Sada", así como "vía burofax a los dos expulsados", a los que se les trasladó la decisión adoptada por Alternativa dos Veciños.





Seriedad

Desde el BNG de Sada consideran necesario que los tres implicados "cumplan co que anunciaron públicamente nos medios de comunicación" y, además, "canto antes", o bien, "que se retracten e digan que están de acordo coa moción de censura", pero lo que no "non é serio" es mantener el municipio "nesta situación que, como se está vendo, paralizou a acción institucional" en Sada.





"Nada importante foi resolto ate o de agora e xa vai consumido o 25% do tempo que lles queda", apuntaron los nacionalistas que, en cualquier caso, sostienen que "se eses tres partidos deciden ao final non expulsalos e aceptan que o novo goberno é froito dun acordo, o BNG non ten nada que obxectar, máis aló da sorpresa, a un pacto entre tres formacións políticas que teñen a maioría de concelleiras e concelleiros para facelo" pero es necesario hablar claro a los vecinos de Sada.





En este sentido, señalan que el Bloque Nacionalista Galego "veu defendendo que se trataba dun caso de transfuguismo político porque os tres partidos desautorizaron a moción e anunciaron expulsións", pero casi un mes después, "a situación é a que é".





Por parte de AV, se preguntan si "acaso agora o rexistro municipal non ten validez oficial?" o "acaso o propio alcalde, Benito Portela, non leu no pleno anterior ao da moción de Censura o escrito enviado por Alternativa dos Veciños coma así veron e escoitaron os veciños de Sada?"





"Que máis probas "fehacientes" queren?", apostillaron los de Ángel García Seoane. 