La imagen del centro de Sada cambiará casi por completo con la obra del río Maior

A restauración ambiental do río Maior, recuperando o seu estado natural discorrendo polo centro da nosa vila, será a maior transformación urbana da historia recente de Sada”. Así resumió el alcalde, Benito Portela Fernández, la intervención que “co obxectivo inequívoco e fundamental de minorar o risco de inundacións”, posibilitará la renaturalización de ese entorno actuando de manera integral en la renovación y humanización del espacio público en el núcleo urbano de Sada.





En cualquier caso, el mandario municipal incidió en que no será una actuación aislada, puesto que deberá integrarse “dentro dun obxectivo claro de preservación do bordo litoral e coordinado coa implementación das medidas recollidas no Plan de Conservación das Brañas, os nosos espazos naturais de maior valor biolóxico”, apuntó Portela antes de incidir en la necesidad de “contar coa garantía de informes técnicos tanto municipais como de Augas de Galicia e das autorizacións preceptivas para a efectiva redacción, licitación e execución da obra e, neste sentido, xa se está a traballar de maneira coordinada por parte dos servizos técnicos correspondentes”, expuso durante la última sesión del pleno, en la que se discutieron otros asuntos sustanciales para Sada.





Presupuestos

También se aprobaron lso Orzamentos 2022, que contempla 25.000 euros para la elaboración del plan de conservación integral de La Terraza y otras partidas para la primera fase del proyecto de expropiación de As Brañas y la redacción del de las piscinas, al margen de los 303.000 que se destinan al convenio del río Maior.





En la misma sesión, se aprobó, e este caso por unanimidad, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Sada. El Pleno aprobó por unanimidad la Relación de Postos de Traballo, “co compromiso de seguir negociando coa representación do persoal, procederase á execución da sentenza e á estabilización e funcionarización”, indican desde Sada.





No hubo acuerdo para aprobar la corrección de errores del PXOM para “a intentar salvar un edificio con sentenza de derribo” al votar en contra tanto la oposición como los dos ediles de Alternativa dos Veciños, uno de los socios de la coalición a tres del Gobierno de Sada. Respecto a esta cuestión, el alcalde señaló que “sendo a corrección de erros unha proposta totalmente legal e o informe da secretaria preceptivo mais non vinculante, lamento profundamente este acordo”, y anunció que en los próximos días ordenará “para dar cumprimento, a incoación do expediente de modificación puntual do PXOM”.





Asimismo, se dará traslado al juzgado del “informe-proposta municipal sobre o depósito de garantías que corresponda formalizar ao concello, e que forma parte da fase de execución da sentenza que ordena a demolición dos dous inmobles”, expuso Portela.