Desestimada la denuncia por prevaricación contra Portela

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Betanzos ordenó el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada contra el alcalde del Ayuntamiento de Sada, Benito Portela, por supuesta prevaricación administrativa en relación a la convocatoria y resolución, en comisión de servicios, del puesto de técnico de Administración General de Urbanismo, Medio Ambiente y Policía Urbana.





En su auto, contra el que cabe recurso, señala que no se aprecia la existencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación en el sentido de que se hayan adoptado “decisiones arbitrarias con la intención de causar perjuicios, puesto que se siguieron los trámites de la legislación aplicable”, anota el Juzgado de Betanzos.





En un comunicado, el regidor expresó su satisfacción por una resolución de la que espera su archivo definitivo: “No concurso dese posto de traballo non houbo nin ilícito penal nin administrativo, como así ficou debidamente acreditado; nin houbo trato de favor (foi un concurso público, ao cal so concorreu o funcionario que obtivo o posto) nin houbo decisión ilegal por parte deste alcalde”, señaló Portela.





Además, argumenta que “a comisión de servizos é un procedemento habitual, legal e regulado, para a cobertura temporal de postos vacantes que polas súas características e relevancia, como é o caso dun Técnico de Adminisración Xeral (TAX) de urbanismo, non deben estar vacantes. E é o que se fixo, un concurso público no que os requisitos eran os estabelecidos legalmente e no que o criterio de selección era un baremo obxectivo de méritos. Os requisitos de participación foron os que fixa a normativa legal e os que indicou tamén o informe de secretaría; un informe no que en ningún momento se cuestionaron tales requisitos”, indicó el mandatario municipal, de SadaMaioría.