Archivo definitivo de la denuncia por acoso contra una edil de Sada

La Audiencia Provincial de A Coruña decretó el archivo definitivamente de la denuncia por supuesto acoso interpuesta en 2020 por el jefe accidental de la Policía Local de Sada contra la por entonces edil de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo, de Sadamaioría. Según el auto de este viernes, 27 de octubre de 2023, se archiva definitivamente esta denuncia después de que en abril de este año el Juzgado de Instrucción 1 de Betanzos ya lo hiciese de modo provisional al entender que no existían indicios de tal delito, pero aquel archivo se recurrió a la Audiencia de A Coruña, que ahora da por cerrada la causa contra Taibo.



La denuncia estuvo respaldada por la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sada, que en aquel momento solicitaron el cese inmediato del acoso y persecución al demandante, que acusó a la edil de “hostigamiento preconcebido e injustificado” contra el agente J.C.A.



Ahora, el tribunal sostiene que no pudo demostrarse “engaño, abuso de situación de necesidad, violencia o intimidación” y en el escrito que acompaña el auto se insiste en que ninguna de esas circunstancias se encuentran presentes en la conducta denunciada y que, además, “ni tan siquiera se alegan o describen” por parte del denunciante, que continúa como integrante de la Policía Local de Sada.



Tras conocer la decisión, Sadamaioría se reafirmó en su “compromiso de traballar por unha mellora da situación laboral dos empregados municipais sen presións, sen chantaxes e sen intereses personalistas” e insistió en que “as circunstancias concretas da Policía Local obrígannos a todos a buscar fórmulas para lograr unha mellora deste servizo que redunde nunha mellor atención á cidadanía de Sada. “Con este arquivo queda claro que as decisións de organización de persoal tomadas no seu momento eran as correctas e lexítimas”, dijo Taibo.



Tras conocer el archivo de la denuncia, la edil quiso “dar as grazas” a la ciudadanía sadense que le transmitió “o ánimo e apoio constante que sempre me fixestes sentir”, añadió Pilar Taibo.