Alternativa dos veciños reclama responsabilidades por la obra de la avenida de Sada y su entorno

Alternativa dos veciños exige responsabilidades por las obras realizadas en el entorno de la avenida de Sada, con numerosos desperfectos que, a su juicio, deben tener una solución lo antes posible.



“Meses despois da desfeita realizada na avenida de Sada y sus Contornos para poñer a tubaxe para recoller as pluviais, os veciños seguen a sufrir as súas consecuencias. Alternativa dos Veciños recolleu as queixas dos veciños residentes na zona e dos usuarios habituais e transmitiullas os responsables da obra do Concello, en persoa e por rexistro en varias ocasións”, señalan en un comunicado.



“Todos vimos e sufrimos os buratos que unha vez finalizada a obra foron aparecendo na calzada, ademais dos ruídos que soportaron os veciños o pasar os coches. Non falemos do perigo que estes buratos supoñían para a circulación e incluso para os coches estacionados na zona. Esta situación durou varios meses ata que os responsables do Concello decidiron tapar eses buratos logo de facer unhas probas de como se atopaba o firme. No proxecto estaba previsto que se pavimentase a rúa enteira e non se fixo”, añaden.



Por todos los motivos expuestos anteriormente, Alternativa dos veciños exige “que se depuren responsabilidades e tamén que se axilicen os tramites para amañar esta desfeita”.