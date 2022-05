El puerto de A Coruña acoge al crucero más grande que ha atracado en la ciudad

El puerto de A Coruña recibió hoy la visita del crucero más grande que ha pasado por la ciudad hasta la fecha. El "Anthem of the Seas", con 5.000 personas a bordo, y que hizo su escala inaugural en A Coruña en 2015, recaló de nuevo hoy en el muelle a las 07.00 horas procedente de Bilbao y no tardó en despertar el interés de los coruñeses ante su imponente tamaño.





Con 347 metros de eslora, el buque lleva a bordo 3.831 pasajeros y 1.460 tripulantes, la mayor cifra desde que se reanudó el tráfico de cruceros tras las restricciones por la pandemia, según destaca la entidad.









El trasatlántico, de la compañía Royal Caribbean, abandonó A Coruña poco después de las 17.00 horas para poner rumbo al puerto francés de Le Havre.





Durante las diez horas que atracó en el muelle, las calles del centro se llenó de turistas que aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Además, la hostelería y el comercio recibieron un importante retorno económico durante toda la jornada.