Estrella Galicia programa más de una veintena de conciertos al aire libre

Estrella Galicia retoma el proyecto Km C, de apoyo al sector cultural, programando más de 25 conciertos al aire libre en diferentes entornos de la ciudad.





La plaza de Josep Sellier, la de Azcárraga y el Campo da Leña serán los escenarios de los, por ahora, 27 conciertos previstos desde esta misma semana hasta el mes de julio.





El ciclo dará comienzo este mismo sábado, con la actuación de Allova a las 13.00 horas y de Lora, a las 20.00, en la plaza de Josep Sellier.





Ale, Carolina Rubirosa, Sokie, Félix Arias, Astrogirl, Chekan o Rockers go to Hell serán algunas de las propuestas musicales que completarán este ciclo de actuaciones, las cuales se pueden consultar en la página web de Km C.