Me despierto de noche, miro el móvil y me entero con tristeza de la muerte de A. S. Byatt. Una de mis “escritoras del destino”, autora de un libro que me cambió la vida, a mí y a tantos, “Posesión”. La historia detectivesca de un graduado en literatura inglesa que encuentra unas cartas de Randolph Henry Ash dirigidas a su amante, la poeta enigmática Christabel LaMotte. Un libro ambientado en la época actual y también en la victoriana, un refugio, un milagro hecho palabras. Si os gusta leer ya estáis tardando en haceros con él. No hay un homenaje más hermoso a un escritor fallecido que comprar un libro. Aunque Anagrama nos lo pone difícil ya que necesitamos una reedición inmediata. Yo ya aviso, es un libro que no presto. Lo tengo en lugar de honor en mi biblioteca, con los libros de las Brontë, Byron, Baudelaire y tantos otros que se incrustaron en mi mente desde cría. Mi madre siempre decía que con tanto libro me iba a volar la cabeza, como si el ama y la sobrina del Quijote la hubiesen poseído. Igual no andaba muy desencaminada, visto lo visto.



En fin, la vida sigue, aunque siempre se vayan los mejores. Hablando de posesiones, ya tentemos Presidente del Gobierno, el bello PerroSanxe. No sabemos qué le ha ofrecido a Bildu en este zoco que es nuestra política, pero poco a poco se irá filtrando, que el ansia de conocer es parte del ser humano y aquí nadie da puntada sin hilo. También queremos saber quienes serán los ministrables: se comenta en palacio que los perdedores de alcaldías importantes encontrarán consuelo en un bien mayor. El peso del carril bici es tremendo y a más de uno le ha costado el puesto, pero aquí no hay lugar para el lamento, las piezas de ajedrez se mueven con gusto y ningún político se queda sin premio, sin amnistía y sin castigo por cualquier cosa. No sé si soy yo, pero el desafecto con la clase política resulta evidente a menos que estés a nómina y ver como se reparten el venado a mordiscos unos y otros no resulta muy edificante. Balas, huevos, cargas policiales, banderitas, policías infiltrados disfrazados de Boixos Nois de los 80 como si fueran personajes de “La que se avecina”. Lo bueno es que tenemos memes para aburrir. La señora enfadada con la bandera de capa, el escudo tuneado y roto del Capitán América, Nacho Álvarez renunciando a ser ministro porque los de Podemos no respiran (lo que le honra en este panorama, como en su momento le honró a ) a menos que sea Irene la repetidora. No sé podía saber.



Mientras, para desgrasar, en Babelia hacen una mala crítica al Premio Planeta, como si los pillara de novatos, y en un giro dramático de los acontecimientos, Sonsoles Ónega se convierte en la escritora más vendida, justo por delante del maravilloso Astérix. Es lo que se llama un “efecto Streisand” versión novela. La curiosidad crea ventas, queridos amigos críticos. Una mala crítica llevando al éxito a un libro no es nada nuevo, y si encima la Reina de España va a apoyarte en esos delicados momentos de tribulación la cosa se multiplica. Lo dicho, aquí nadie da puntada sin hilo. Y mientras, los que tenemos la cabeza llena de pájaros nos conformamos con meter las palomitas en el micro y repantigarnos en el sillón a ver el espectáculo.