Paisaje después de la batalla

El gran duelo entre Génova y el kilómetro cero de la capital madrileña puede acabar en armisticio o en rearme. O en las dos cosas. El caso es que el ciudadano de a pie teme que, otra vez, con tanto ruido se llegue al final con un armisticio que tape ¡otra vez! el lado oscuro de los populares.



Si quieren desde Génova que esto sea un duelo entre Casado y Ayuso despistando así al personal, van muy despistados. Y la primera pista puede ser la noticia de que en una encuesta publicada por el diario El Español, Vox por primera vez supera en intención de votos al PP. La prensa de Madrid se va a las trincheras y dispara: Casado recula ante Ayuso mientras los barones cuestionan su liderazgo” ante lo que llaman “las miserias del PP”. Unos querrían que mandase un presidente que llegaría de Galicia y otros que arrojen a los leones a García Egea. Y en la bronca están además los “ex” como Esperanza Aguirre



¡Éramos pocos y parió la abuela!, como rezaba aquel famoso dicho que viene como anillo al dedo. Y del dedo pasemos a la mano para explicar que el asunto mollar de todo esto es lo de siempre: una mordida de alguien vinculado con el PP que se forra en comisiones. Lo más curioso de todo esto que después de la Gürtel, Deza, Púnica etc., la lista da para una novela no un modesto comentario, voces del propio partido, encabezados por Feijóo, pidan ahora explicaciones. Tienen que recordar otra vez al ausente: muchas cosas turbias del PP eran ciertas y alguna está juzgada y el partido condenado. ¿Por qué no pedían entonces explicaciones, un congreso extraordinario, una procesión penitencial como penitencia, etc. No hay otra respuesta que la constatación que la mierda, con perdón, es de un tufo insoportable.



Son varios los barones que se desmarcan de lo que llaman –la frase es el presidente de Andalucía– las miserias del PP. Y es que en Sevilla un juzgado investiga el cobro de comisiones ilegales en un contrato para la compra de mascarillas adjudicado por la Diputación de Almería. Resumiendo: viene a ser un capítulo más de como desde el poder y usando todo tipo de medios ilegales, han sucedido parte de la historia más negra de nuestra democracia. Y ¿cómo acaba esto? Primero en los tribunales, después cuando toque, la rúbrica la pondrán los ciudadanos en las urnas.