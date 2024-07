Horario estelar

Ahora que se sosiega la saga de fichajes estrella de TVE, que ya está en casa Broncano -a decir de algunos, “ya es de todos”-, desearía hacer un llamado a su buena voluntad y rogarles a ellos, y a los demás profesionales que, en aras de la naturaleza de la cadena, renuncien a salarios millonarios. Porque su medio no es una empresa privada, sino una apuesta pública. Sé que puede parecer descabellado pedirles semejante sacrificio, pero no por ello debemos dejar de intentarlo porque es de justicia que así sea y así se comporten por su sola condición de ciudadanos. Y cuándo mejor que ahora, cuando se agolpan en la plantilla de la cadena personas progresistas, de progreso, solidarias, igualitarias, profesionales, comprometidas con la verdad y la honestidad, en una palabra, íntegras e insobornables. Qué decir de su respeto por la neutralidad y compromiso con la libertad de expresión, un prodigio. Noten que no entrecomillo porque no dudo ni un par de comillas que lo son. Y porque lo son, esta petición.



Ni los consejeros de TVE ni los gobiernos van a actuar conforme a esa justeza porque solo les interesa hacer del Ente un monigote a su imagen y semejanza, y por esa razón han de ser ellos quienes pongan cordura.

Llegados a este punto, no cabe sino una amplia rebelión ciudadana en favor de la honradez y el buen gobierno y, en atención a esta tarea, debemos empezar dando ejemplo, para que esos que nos gobiernan sin él lo tomen.