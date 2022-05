Feijóo a Madrid

El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Es el mandatario más valorado en Galicia desde el año 2009 y ahora acaba de ser proclamado como Presidente del Partido Popular en abril del 2022 y se convierte en alternativa de gobierno en las próximas elecciones generales como partido de centro, copando un espacio importante a la del actual presidente Sánchez, seguro que muchos votantes socialistas lo harán por este nuevo candidato, viendo el devenir de Sánchez y la estela dejada a su paso por el gobierno desde su llegada accidental a la Moncloa. Su mandato esta siendo nada eficiente. El cual se apoya en las minorías de extrema izquierda, radicales y nacionalistas, cuando se supone que su partido es también de centro. Quién se apoya en aquellas, con el solo pretexto de mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, si logra llegar al final. Este periodo del legislativo y ejecutivo, es para olvidar.



El político orensano y presidente de la Xunta, con mayorías absolutas desde su inicio hasta la actualidad, logra más del 98% de los votos para ser elegido como el presidente del PP. Lo que le deja la puerta abierta a ser el futuro Presidente de España. Su trabajo en Galicia ha sido todo un éxito, aunque la izquierda vea el vaso medio vacío, no medio lleno. Con Feijóo en el poder, los partidos de izquierda jamás lograron acercarse a poder gobernar. Hubo una ocasión, antes de Feijóo, en que gobernó socialistas y bloque en la Xunta, donde no se entendieron, era como tener dos gabinetes en uno y el pueblo viendo el lío que tenían montado, cuando se presentó Feijóo como candidato a la Xunta, se acabó la fiesta de la izquierda gallega y desde entonces están en minoría en la oposición. El pueblo gallego, es muy inteligente, se le juega el voto una vez y nada más. No hay cosa que más le incomode que la mentira compulsiva de la izquierda española. Por eso están condenados de momento a ser oposición en Galicia.



Feijóo marcha a Madrid a reconducir un partido que había perdido el rumbo desde la marcha de Rajoy, su sustituto en el cargo Pablo Casado, es una persona falto de carisma y empuje de oratoria fácil y clara, se muestra muy verde de momento. Quizás tenga que pasar un periodo largo, hasta que coja soltura, aprendizaje y aplomo político preciso para ser un líder de este histórico partido, de momento se le veía a la deriva de un partido que menguaba en las encuestas y el PP no puede permitirse que eso suceda. Tiene en sus filas gente capaz para guiar al partido a la meta de dirigir los designios de España y Feijóo, como lo demostró en Galicia a todo el mundo en estos años, es el más adecuado para dirigir la nave a buen puerto.



El Congreso de Sevilla, avaló la apuesta por este político gallego y a buen seguro que no defraudará a nadie, es un líder nato y tendrá tiempo de demostrarlo cuando alcance la presidencia del gobierno de España. En Galicia, siempre que se presentó a una cita electoral, lo hizo con propuestas firmes a cumplir y lo cumplió siempre, en sus cuatro de mayorías absolutas al mando de la Xunta de Galicia.