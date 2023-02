Estimular mafias

El origen de las mafias no es el propósito premeditado de organizar una banda criminal, sino el instinto de buscar protección ante la injusticia. El nacimiento de estas organizaciones es debido al instinto de supervivencia de los más débiles, ante los más potentes, porque las mafias no las crean los ricos y los poderosos -no las necesitan- sino los que son tratados como esclavos.



Y cuando el poderoso se convierte en déspota, y vuelve sin declaración oficial el derecho de pernada, y al pobre agricultor le pagan una miseria por trabajar las tierras del hacendado y, además, abusan de las esposas y de las hijas como si fueran ganado, y las reclamaciones ante la Justicia son vanas, porque la Justicia también está bajo la influencia del tirano... de la desesperación y de la injusticia nacen las mafias, que no pretenden otra cosa que poner coto a los desmanes y los abusos de los opulentos sin piedad.



Y así nació la mafia en Sicilia, y en otras zonas de la Italia del XIX, y aunque hubiera por medio acontecimientos políticos y militares que ayudaran a su formación, el acicate del nacimiento de la mafia no es el otro que la sed de justicia sin acudir a la Justicia, la justicia tomada por la propia mano del ofendido.



En España, sin que nadie se haya percatado hasta el momento, se están poniendo todos los factores para la creación de una nueva mafia: la mafia de la DesoKupación.



En ningún país de la Unión Europea, en ninguno, pueden asaltar tu vivienda, cambiar la cerradura, y no dejarte entrar, y, si entras por la fuerza, convertirte en un delincuente. En ningún país de la Unión Europea, en ninguno, al delincuente que ha asaltado tu casa y no te deja entrar en ella, encima te pueden multar si cortas la luz o el suministro de gas o del agua, porque le tienes que pagar la luz al okupa, y esa situación puede durar seis meses, ocho meses o tres años.



Y, ahora, viene la cuestión a resolver: unos okupas -puede que tengan ingresos normales, pero no registrados- se apoderan de tu piso, cambian la cerradura, y se quedan a vivir. Y ya sabes que, entre seis meses y tres años, les tienes que pagar hasta los gastos de comunidad que están a tu nombre. ¿Contratas a un abogado, comienzas a pagar al procurador, y esperas a que te dejen el piso destrozado cuando los logres desalojar, o te sientes tentado por acudir a algún tipo de organización, nada clandestina, pero que parece eficaz? En Cataluña y, sobre todo, en Barcelona, el paraíso del asalto a la propiedad privada, parece que comienzan a florecer cierto tipo de soluciones nada ortodoxas. Y surgirán mafias, y la culpa será de quienes alientan el disparate.