El Ayuntamiento coruñés deberá abonar 1,2 millones de euros, más intereses judiciales por la deuda que mantiene sobre la antigua cárcel de Monte Alto, cerca de la Torre, aunque trata de hallar una solución, mediante una quita sobre dicha deuda y de este modo ser menos onerosa para las arcas. Según una propuesta de la alcaldesa, para que el estado asuma esta quita y hacerse el Municipio con la propiedad de la antigua cárcel, además de pagarla de forma fraccionada. Mientras que sobre la rehabilitación no hay nada escrito y sigue en su abandono total.



Al año 2020 el Ayuntamiento debía algo más de 44,2 millones de euros, a las entidades bancarias, con las que tiene una línea de crédito, mientras que el año pasado 2021, solicitó otro empréstito de 6,9 millones y la Junta del Gobierno Local prevé añadir otros 21,355 millones de euros, divididos en dos lotes que se pagarán en doce años, con sus respectivos intereses.



La Coruña es la ciudad de Galicia en la que más crece el endeudamiento, a estos momentos, mientras Vigo, tiene un pasivo cero de financiación en este ejercicio de 2022. Según la alcaldesa; “unos presupuestos expansivos”. Como expansiva es su subida salarial, nada más hacerse cargo de la alcaldía de 20.000 euros anuales más, antes de demostrar su valía y si era merecedora de tal subida del 40% sobre la que percibía su antecesor.



Cuando muchos trabajadores, en un año, no llegan a ganar el sueldo que, la alcaldesa se ha subido, sobre la partida de su antecesor. Un detalle a tener en cuenta a la hora de votar al próximo candidato que quiera ocupar dicho trono. Es preciso llegar a un acuerdo de normas y diligencias, para evitar que cada cual, cuando tome posesión de su puesto, en su primera intervención, sea precisamente para subirse el sueldo, como sí aquí no pasase nada, siendo un escándalo que esto suceda sin más. Cuando hay temas más urgentes que solucionar al ciudadano



La deuda que atesora el Municipio coruñés no es nada desdeñable, su cuantía se aproxima a los 72,5 millones de euros, lo que representa que cada coruñés deba 292 euros de media. Aunque todavía quedan obras que hacer y otras que claman se hagan y no se abordan. Lo que sí está claro, es que esta corporación tiene por delante un proyecto que prevé llevarlo a cabo el próximo año y también en la siguiente legislatura. Algo que no está muy claro, por el descontento de una parte de los vecinos en las políticas municipales y una corporación con problemas de convivencia entre los ediles que se ven obligados a dimitir o son sustituidos en sus cargos.



Es un detalle que no se escapa a los votantes y hay que tener en cuenta que tanto el PP como la Marea solo estuvieron al frente de la Alcaldía un mandato y no repitieron, por propia obstinación en la dirección que llevaban sus proyectos, con los que los ciudadanos no estaban conformes ¿Puede suceder ahora lo mismo? Quizás, la solución el próximo 2023. Pero la deuda que se deje, será amortizada por el equipo entrante, hasta su finiquito total.