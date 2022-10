Da curiosidade

Sempre se dixera que eureka era o termo de aplicación nos procesos de investigación que anticipan unha acción exitosa. Pero non é completamente certo.



A palabra que ilumina e empurra o avance da ciencia e da técnica é Que curioso. Expresión que se utiliza cando un observador interesado, cae na conta de que algo non se axusta ao establecido.



O feito de darse conta da existencia dun factor diferenciador nun proceso de investigación, é o elemento que activa unha liña concreta de experimentación que, con moita seguridade, conducirá irremediablemente ao éxito. A curiosidade, entendida coma elemento propio da actividade intelectual, sempre estivo na base do coñecemento. Sempre forneceu os puntos de partida para poder formular hipóteses imprescindibles, que levaran a avanzar nos procesos científicos.



Descubrir e aplicar os descubrimentos nas máis diversas áreas da economía e da industria, foron os motores que impulsaron os avances e facilitaron os progresos dos que, como sociedade, desfrutamos. A curiosidade debera fomentar o pensamento crítico e facernos así invulnerables ante bulos e fake-news. Nunca, ningunha sociedade de ningunha época, estivo tan formada, nin tivo tanta información- tan instantánea e tan diversa- coma esta.



E sen embargo, seguimos sendo unha sociedade manipulable pola falla de criterio e pola non aplicación da esixencia e do rigor intelectual naquilo que se nos quere vender. A falla de curiosidade acaba por facernos confundir información con opinión. As redes e as opinións interesadas de empresas de comunicación, ben envoltas en morbo e titulares escandalosos, producen monstros de consumo inmediato que asentan ideas falsas intencionadamente.



Perder a curiosidade por saber e polo rigor da comunicación, é perder o mecanismo que nos permite discriminar e discernir o verdadeiro do falso. Polo tanto, lonxe de ser seres libres e con criterio, seremos (quizás inconscientemente) meras correas de transmisión de intereses alleos.



