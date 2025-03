Yasser Arafat, un “home de paz” que ya tiene su calle en Santa Cruz, en Oleiros

Yasser Arafat ya tiene una calle en Oleiros. A la inauguración, a mediodía en Santa Cruz, asistieron numerosos vecinos y una representación de ciudadanos palestinos, “que sufriron nas súas propias carnes” los ataques del “exército israelí”, recordaron desde el Gobierno de García Seoane.



En su intervención, el alcalde ensalzó la figura de Arafat, al que definió como “un home de paz, un loitador pola liberdade do seu pobo, recoñecido internacionalmente co Nobel da Paz ou co Princesa de Asturias”, y volvió a denunciar “a masacre perpetrada polo Goberno de Israel en Gaza e Cisxordania” para terminar con un alegato de esperanza y optimismo: “O pobo palestino nunca desaparecerá, na súa patria ou na diáspora, seguirá reclamando o seu dereito a vivir en paz na súa terra ata conseguilo”, sentenció Seoane.

Con él, para descubrir la placa, cubierta por las banderas palestina y gallega, el presidente de honor de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim. Este aplaudió la decisión del regidor oleirense de dedicar una calle a Yasser Arafat, “un líder palestino que será lembrado históricamente como o Premio Nobel da Paz de 1994, a pesar de que a ansiada paz nunca chegou a Palestina”.



Jaber Ibrahim, propietario del Hotel Eurostars Araguaney, pudo conocer personalmente a Yasser Arafat, quien se alojó en sus instalaciones en los 90. “Arafat desenvolveu unha profunda conciencia política e social, en parte pola ‘Nakba’ vivida polo pobo palestino a mediados do século XX e, por suposto, pola súa experiencia persoal de mozo, cando fuxiu ao Cairo coa a súa familia”, recordó el dirigente de Araguaney-Puente Culturas, la entidad que él mismo impulsó hace más de cuatro decenios, en 1984.



Como palestino incidió en que toda la vida de Arafat estuvo marcada por el exilio, los desplazamientos, los combates, la diplomacia y las tensiones internas, así como por el anhelo de regresar a Palestina. “O seu legado é un reflexo da loita incansable dun home que dedicou a súa vida a lograr a independencia e a autodeterminación do seu pobo”, añadió Jaber Ibrahim.

Características

La nueva calle es consecuencia de la reconfiguración de las vías, en su construcción se emplearon hormigón y piedra para la zona peonil, atendiendo a un diseño adecuado para velocidades inferiores a 20 kilómetros, “seguindo as tendencias urbanas máis avanzadas”, detalló el Ayuntamiento de Oleiros.



En cuanto al trazado sinuoso de la calzada, “responde aos criterios de pacificación do tráfico” que, según los responsables municipales, recomiendan evitar al máximo las líneas rectas “co obxectivo de manter a atención do conductor”, al tiempo que se apuesta por aceras anchas y bolardos semiesféricos de granito que protegen a los viandantes y dan personalidad a la vía “conformando un paseo peonil que se integra na rede viaria de Santa Cruz comunicando as rúas do Souto e Concepción Arenal”.



En cuanto a la vegetación, cuenta con varios parterres con celosía y distintas especies arbóreas, entre las que destacan dos palmeras de la variedad ‘washingtonia’, recuperadas y podadas.