La Xunta insiste en que Oleiros debe indemnizar a Cal Pita por el bus urbano a Santa Cristina

O hay dinero o no hay bus. El planteamiento de la Xunta a la cuestión de restablecer el servicio en verano de la línea 1A entre A Coruña y la playa de Santa Cristina no puede ser más simple. Pero al Ayuntamiento de Oleiros le cuesta encajarlo porque le supondría el desembolso de más de 60.000 euros por una indemnización, a la empresa de transportes Cal Pita, que considera ajena a la realidad.



“A ruta que facía Cal Pita non coincide para nada coa que facía o bus 1A xa que non iba pola estrada da costa nin por Os Castros. A empresa pásanos tres facturas de máis de 20.000 euros cada unha por supostas perdas. Eso é mentira. Eso non está demostrado. Nós non podemos pagar ese diñeiro porque sería ilegal”, dijo ayer el alcalde, Ángel García Seoane, en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Cope.



Y lo hizo tras recibir, aseguró, un comunicado del Gobierno autonómico en el que la puesta en marcha del servicio de bus que, desde hace cuatro años, enlaza el hospital Abente y Lago con el núcleo de Perillo queda condicionada al pago de la mencionada indemnización.



Reunión con Rueda



El mandatario local quiere reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para buscar una solución a esta problemática “porque coa conselleira (Ethel Vázquez) xa non hai nada que facer”.



Cabe recordar que el pasado día 16, la Consellería de Infraestruturas, a través del director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro Saavedra, solicitó al Ayuntamiento oleirense que acreditase que cumplía con las condiciones del convenio que suscribió con el de A Coruña para “valorar a viabilidade de proceder á prórroga”.



A la vista de los términos empleados por la Xunta en su comunicado, se constata que el Gobierno autonómico no considera que todos los requisitos se cumplen por parte de Oleiros.