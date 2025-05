Seoane apremia a la Xunta a retirar las autorizaciones de viviendas turísticas al ser “ilegais” en Oleiros

El Gobierno de Ángel García Seoane solicitará a la Xunta que anule las autorizaciones de viviendas turísticas “por ser ilegais” en Oleiros. Así lo anunciaron los responsables municipales, que requerirán por escrito a la institución autonómica “que retire as autorizacións outorgadas” a unas ochenta viviendas “por non axustarse ao Plan Xeral de Urbanismo” ni contar con la correspondiente licencia municipal para esa actividad, de acuerdo con el criterio establecido por Oleiros.



En este sentido, insisten que el PXOM “define perfectamente as zonas de uso residencial e as de uso hoteleiro, polo que os pisos convencionais dedicados a residencia non poden explotarse comercialmente como servizo de hospedaxe”, detallan desde el Ayuntamiento de Oleiros.



En este momento, los servicios municipales tramitan “varios expedientes sancionadores” a inmuebles que “exercen ilegalmente a actividade de hospedaxe reservada ás empresas dese sector” insistiendo en que se trata de una actividad “que non debe confundirse cos alugueiros turísticos”, y de ahí su aviso a la Xunta.



García Seoane siempre se mostró contrario a estos usos por considerar que supone un agravio para los establecimientos hoteleros, “para todos aqueles empresarios que xeneran emprego”, indicó en su día el alcalde de Oleiros.