“Sen mestres non hai ensino, sen recursos non hai inclusión”: Oleiros clama contra los recortes educativos

Docenas de personas se concentraron en la tarde de este miércoles ante el Ayuntamiento de Oleiros para clamar contra los recortes en el profesorado de apoyo de los CEIP Juana de Vega (Nós) y A Rabadeira (Oleiros). Con consignas como “sen mestres non hai ensino, sen recursos non hai inclusión”, las familias reiteraron a la Xunta la necesidad de restituir en sus puestos a los docentes eliminados en ambos centros, a pesar del incremento de alumnado.



Alberto Castro, en representación de las AMPA convocantes de la movilización, explicó que “transcorrido un mes do inicio das clases e esgotadas todas as vías a través das canles oficiais por parte dos responsables do centros educativos, vémonos na obriga moral de elevar a voz para reclamar o profesorado recortado con respecto a cursos anteriores”. Castro exigió “a reparación inmediata dos graves e inaceptables erros da Consellería de Educación, que deixan aos cativos e cativas sen os recursos que lles corresponden. Ademais, esta situación alarmante provoca que o profesorado dos centros se vexa desbordado, o que tamén dificulta o axeitado funcionamento dos mesmos”.



La concejala de Enseñanza, María José Santos, se unió a las proclamas y añadió que “non se trata de mestres calquera, senón daqueles que dan apoio ao alumnado con necesidades educativas especiais e que ademais permiten que o resto do profesorado poida traballar axeitadamente”. “A Xunta pode gastar moreas de cartos en poñer cada ano pantallas máis tecnolóxicas e máis grandes ou en convencer aos centros para que se adscriban aos programas de ensino dixital, pero o ensino inclusivo e de calidade non é ese, senón o que está dotado de profesorado suficiente, preparado e motivado”, apuntó.

Sin respuesta

Desde el Ejecutivo oleirense recuerdan que se ha denunciado la situación “ante todas as instancias competentes” y que “os máximos responsables continúan sen dar resposta nin aos colexios, nin as familias, nin ao Concello de Oleiros, que en data 19 de setembro remitiu unha carta ao conselleiro de Educación poñendo no seu coñecemento a situación na que se atopaban os colexios Juana de Vega e A Rabadeira e solicitando que se cubrisen as prazas pendentes”.



Concretamente, en el centro de Nós los profesores de apoyo pasaron de ser cinco a tres y aún no se ha incorporado uno de los tutores de Primaria, mientras que en el de Oleiros se pasó de dos plazas de Audición y Lenguaje a una.



Las familias sostienen que los maestros, especialmente aquellos especializados en los estudiantes con necesidades especiales son, además de un “dereito básico fixado na lei de atención á diversidade, o pilar para garantir a educación en igualdade de oportunidades dos nenos”.



Por su parte, la CIG-Ensino llevó ayer ante la junta de personal docente los “problemas en nada menos” que 62 centros públicos de la provincia de A Coruña, cifra que califica de “inédita ata agora”. Entre los afectados se encuentran no solo los dos de Oleiros, sino también el CPI Castro Baxoi (Miño), CEIP Vales Villamarín (Betanzos), CEIP San Marcos (Abegondo), CEIP Sada y sus Contornos (Sada), CEIP Xosé Cornide (A Coruña) y CEIP Sagrada Familia (A Coruña).



Estas carencias educativas, señalan desde el sindicato, “evidencian un abandono do ensino público por parte da Consellería” y se muestran preocupados por una situación “particularmente alarmante”.