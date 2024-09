La oposición oleirense pide revisar los baremos de renta para la concesión de las becas comedor

“Non lle imos pagar o comedor escolar a quen cobra ao ano oitenta mil euros. As axudas son para as familias con poucos recursos, non para quen ten ingresos dabondo”, dijo el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sobre las becas comedor, unas palabras que han provocado casi la misma reacción en los grupos de la oposición –PSOE, PP y BNG–, que defienden que se deberían revisar y ampliar los baremos de renta para conceder estas ayudas.



El portavoz socialista, Jesús Fernández, indica que en el próximo pleno su grupo solicitará la revisión de la tabla con los límites de ingresos y asegura que las declaraciones del alcalde “son engañosas”. “Para empezar dice que hay ciento y pico becas concedidas y son poco más de 80. Y las tablas son muy ajustadas, con el salario mínimo y medio ya te pasas y quedas fuera. Decir lo de los 80.000 euros es ofender a las familias que solicitaron estas ayudas, igual se confunde de cifra con los 90.000 euros que cobra él”, espeta el socialista.



Fernández añade que “la clase media de Oleiros que tiene los ingresos justos no importa para el alcalde” y recuerda que se deberían priorizar estas iniciativas, “sobre todo cuando se tienen 14 millones para otras cosas como el multiusos de Bastiagueiro, del cual no se sabe ni qué retorno económico tendrá”.



“Mucha gente vulnerable”

Por su parte, Loli Silva, líder del Partido Popular local y también directora del CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, explica que “en Oleiros hay de todo y también hay mucha gente vulnerable”, por lo que llevan años solicitando ampliar la partida destinada a las becas escolares. “Esta misma mañana he estado en el colegio gestionando con Cáritas una ayuda para libros, así que sé perfectamente lo que hay”, dice.



“Los que cobran 80.000 euros no solicitan estas ayudas y obviamente hay que seguir un baremo, pero el límite es muy bajo. Si no, no quedaría tanta gente fuera”, destaca la popular, que también incide en que este año, al cambiar este apartado a la Concejalía de Servicios Sociales, “la tramitación fue un poco más complicada y no todo el mundo se enteró de la convocatoria”.



Silva anima al Ayuntamiento a “trabajar por tener los mejores servicios sociales y las mejores ayudas”. “Aunque seamos el ayuntamiento ‘rico’ sería importante poder presumir de eso”, apunta la portavoz del PP en la localidad.



Desde el BNG, Iván Roca defiende el incremento en el límite de las becas “para que cheguen a máis familias” y destaca que “ese límite ten que estar equiparado, como mínimo, co da Xunta”. Llaman la atención, además, sobre la necesidad de implementar medidas para valorar más a las familias con un solo progenitor: “Estas axudas de comedor non poden ser universais, senón para as familias que as necesiten, mais debe subirse o límite e debemos incrementar os cartos destinados a estas políticas sociais”, manifiesta Roca.



Estigma

Desde el PSOE comentan que el traslado de estas becas a Servicios Sociales también puede provocar que los ciudadanos no las pidan “porque no consideran que tengan una situación tan extrema” y la popular Loli Silva reconoce que “puede ser”.



Por el contrario, el portavoz del BNG lo ve “correcto” y no considera que este cambio estigmatice a los solicitantes de estas subvenciones.