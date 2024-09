El alcalde de Oleiros: “Non lle imos pagar o comedor escolar a quen cobra ao ano oitenta mil euros”

“Non lle imos pagar o comedor escolar a quen cobra ao ano oitenta mil euros. As axudas son para as familias con poucos recursos non para quen ten ingresos dabondo. Esa é unha cuestión que ten que arranxar a Xunta, non nós”, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, con estas declaraciones quiere salir al paso de las críticas recibidas la pasada semana después de hacer pública la relación de beneficiarios de subvenciones para almorzar en los colegios y en la que figuran tan solo cerca del 20% de los solicitantes.



“Este ano demos sesenta becas máis que o ano pasado. É moi chamativo decir que rexeitamos a máis de 300 familias pero as axudas son para quen o precisa, os que teñen recursos non deberían solicitar as subvencións”, insistió el regidor, al tiempo que recordaba que para este curso académico se han otorgado más de un centenar de ayudas.



Denuncia del PSOE



La polémica se generó el pasado día 10 cuando el concejal del PSOE Jesús Fernández Díez emitía un comunicado en el que denunciaba el gran número de familias de Oleiros que se quedaban sin la subvención que otorgaba el Ayuntamiento para que sus hijos almorzasen en sus respectivos colegios.



“Trescientas cincuenta y dos familias se quedarán fuera de las ayudas para comedores escolares para este curso por culpa de la gestión negligente de un Gobierno local que se ocupa de malgastar catorce millones de euros en una obra faraónica mientras no se preocupa de sus vecinos y niega las becas. De acuerdo a las bases una familia de cuatro miembros que ingrese mensualmente un total de 1.896 euros no tiene derecho a ayudas o una de tres miembros que ingrese más de 1.740”, dijo el edil, al tiempo que insistió en que se denegaron las subvenciones a más de cuatro de cada cinco solicitantes.



Fernández Díez también denunció que la convocatoria se realizó desde el departamento de Servicios Sociales y no desde Educación como había solicitado en su momento el PSOE. “Obligar a hacer la solicitud ante Servicios Sociales tiene cierta carga negativa, estigmatiza y puede hacer que la cifra real de demandantes no fuese mayor por el rechazo que genera acudir a esta concejalía para solicitar algo que es un apoyo a la educación. Los recursos en educación sí son una inversión real que da frutos y no el hormigón del multiusos”, apostilla el concejal.