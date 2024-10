La comunidad escolar de Oleiros se echa a la calle para exigir docentes

La falta de profesorado es una denuncia clásica al inicio de todo curso académico. No obstante, en el municipio de Oleiros el tópico llevará a la comunidad escolar a echarse a la calle para exigir que se incremente el número de docentes. Al menos en los colegios de los núcleos de Nós y el propio Oleiros. Según fuentes del Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, las Ampas de los centros Juana de Vega y Rabadeira han convocado una manifestación para denunciar el recorte de profesorado de apoyo en ambos colegios y, asimismo, reclamar a la Xunta que cumpla con la normativa “para unha correcta formación dos nenos con necesidades especiais”. La movilización, a la que el equipo de gobierno anima a participar, tendrá lugar el próximo miércoles, día 9, a las 18.00 horas, en las inmediaciones de la casa consistorial.



“O colexio Juana de Vega pasou de 404 alumnos o pasado curso a 417 neste. En cambio, o profesorado de apoio reduciuse de cinco mestres de apoio a tres. Tamén está pendente a contratación dun profesor para Primaria que aínda non se incorporou, o que está a xerar graves interferencias no funcionamento e organización do centro e un forte malestar na comunidade educativa”, apuntan desde el Ejecutivo oleirense, al tiempo que aseguran que en el colegio de Rabadeira la situación es bastante similar ya que también se recortó una plaza de profesor de Audición y Lenguaje, a pesar de que las necesidades especiales aumentaron.



La decisión de convocar una manifestación para el próximo miércoles se hace pública después de que el pasado martes, día 1, todos los representantes del consejo escolar del colegio de Oleiros acordaran remitir al conselleiro de Educación, Román Rodríguez , una reclamación para que se restituya la plaza de profesor de Audición y Lenguaje.