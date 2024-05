El parque de la finca Tenreiro de Nós permanecerá cerrado de noche para evitar actos vandálicos

El parque público de la finca Tenreiro, ubicado en la parroquia oleirense de San Pedro de Nós, permanecerá cerrado de noche para evitar que se puedan registrar actos vandálicos en su interior. El alcalde, Ángel García Seoane, anunció ayer que el recinto permanecerá abierto todos los días de 08.30 a 21.00 horas, pero que es preciso mantenerlo después vedado ya que es un espacio con algunos elementos sensibles que deben ser especialmente protegidos.



“Con ese horario, non só a veciñanza pode gozar da beleza e a frondosidade do parque, senón que o alumnado do colexio Juana de Vega poderá utilizalo para ir camiñando con maior facilidade e seguridade”, apuntó el regidor, al tiempo que destacó que el área cuenta con extraordinarias intervenciones arquitectónicas que remiten a la jardinería histórica de fines del siglo XIX.



Fuentes municipales señalan que la finca completa la infraestructura verde de la zona interior del municipio, que próximamente se incrementará con la senda peatonal del río de San Pedro.



Campamentos juveniles



El nuevo parque de la finca Tenreiro cuenta con un albergue, inaugurado el pasado sábado, día 4, que el Ayuntamiento utilizará para organizar los campamentos urbanos destinados a los jóvenes y que también podrá ser empleado por aquellas agrupaciones culturales o deportivas invitadas por entidades oleirenses y que precisen de un lugar para pernoctar. Las mismas fuentes añaden que el inmueble, de 400 metros cuadrados de superficie, está dotado de todos los servicios de habitabilidad (cocina, aseos y duchas) precisos para estancias efímeras e inicialmente cuenta con 28 camas distribuidas en cinco dormitorios.



Cabe recordar que el Ayuntamiento adquirió la propiedad mediante compra y permuta. Una parte se destinó a la construcción del colegio Juana de Vega y la otra, presidida por el mencionado albergue, se destinó a parque público.



La restauración de todo el parque, edificaciones incluidas, se llevó a cabo a través de cinco talleres de empleo, que fueron subvencionados por la Xunta con 1,2 millones de euros, en los que 94 vecinos de Oleiros, en situación de desempleo, se formaron en especialidades como jardinería, carpintería y albañilería cobrando un salario. Por su parte, la Administración local aportó casi un millón de euros de fondos propios.



El edificio principal se encuentra rodeado de una frondosa finca de 32.000 metros cuadrados que pasa así a formar parte del amplio catálogo de recintos verdes de la parroquia de Nós, como son la praza da Liberdade, A Carballeira, el campo de la fiesta o el pazo de Arenaza.