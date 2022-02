Oleiros vuelve a celebrar el Entroido con orquesta y concurso de disfraces

Habrá Entroido 2022 en Oleiros. Así lo anunció el alcalde del municipio, Ángel García Seoane, convencido de la necesidad de volver a la normalidad, de socializar y compartir después de casi dos años de restricciones por la crisis del covid-19. “Queremos que disfrute todo o mundo desta festa, pero facémola pensando especialmente na xuventude que necesitan máis que nunca de actividades para divertirse e relacionarse”, añadió Seoane.



Con todo, las actividades serán todas al aire libre, con orquesta y concurso de disfraces incluidos, en el polideportivo de la avenida de la II República, en Perillo.



“O concurso de disfraces contará con categorías de grupos, individuais e parellas”, explican desde el Ayuntamiento de Oleiros. Los premios económicos y los plazos de inscripción para poder participar en el certamen se darán a conocer en los próximos días, así como los horarios de las actividades que se organizarán con motivo de este Entroido 2022



Asimismo, en el marco de la nueva normalidad, la institución municipal tiene abierto el plazo para inscribirse en el programa de actividades dirigidas a chicos y chicas con edades comprendidas entre 14 y 30 años de edad, conocidas como Noctamboleiros correspondiente al mes de febrero, que se desarrollan en las Casa da Mocidade de Oleiros.









En concreto, este mes se organizará una excursión a A Mariña lucense, un taller de cocina de Entroido dentro de la agenda carnavalesca, un torneo de FIFA, cursos de customización de pantalones, de lengua de signos y de teatro, además de continuar con el espacio radiofónico Mociradio.



Los interesados en obtener más información o en inscribirse pueden dirigirse a las Casas da Mocidade de Santa Cruz y As Pedras, llamar al teléfono 981 614 083 o enviar un correo electrónico a pix.portaberta@gmail.com ou pix.aspedras@gmail.com.



Además, la agenda cultural para este mes y los próximos de marzo y abril, empieza el sábado, día 5 de febrero, con el primer concierto del Ciclo de Música Voces Cálidas para Noites de Inverno, que ofrecerá Dani en el auditorio de A Fábrica a las 20.30.



Las actuaciones en este espacio se sucederán los sábados de este mes con Raquel Capote, MJ Pérez y Tulsa. En abril se podrá escuchar a Ede, en el Festival Elas son Artistas, y a Bea da Estrela



En cuanto a las representaciones teatrales comenzarán el día 5 de marzo con “Smoke on the Water” y continuarán con las de “A Lúa Encuberta”, “As que Limpan, Olimpo’s”, “Último Verán en Santa Cristina” y “Os nenos da Variola”.