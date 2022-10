Oleiros vende cinco parcelas urbanas por casi 900.000 euros para construir nueve viviendas

La compraventa de parcelas urbanas no es una de las tareas más habituales que ejerce un ayuntamiento; lo cual no quiere decir que no la realice.





Y uno de los que más titulares ha generado, en este sentido, durante las últimas décadas es el de Oleiros. Incluso hay quien, con bastante poca ironía, ha tildado al Gobierno local de promotor urbanístico.





No obstante, el alcalde, Ángel García Seoane, tampoco esconde esta faceta. Incluso la defiende asegurando que los ingresos se destinan a mantener servicios que de otro modo habría que sufragar con subvenciones las administraciones públicas o, directamente, detrayendo recursos de otras partidas municipales.





Actualmente, tras consultar la web municipal, el Ayuntamiento tiene a la venta cinco parcelas que unidas ocuparían una extensión de 3.400 metros cuadrados.





Los solares de tamaño variable, que va de los 992 metros cuadrados hasta los 537, pasando por los 600, se encuentran las parroquias de Iñás, Dorneda, San Pedro de Nós y la propia capital del municipio.









Calle de pintor Lloréns

La parcela más importante, en lo que a tamaño y precio se refiere, está situada en el número 7 de la calle del pintor Francisco Lloréns. Se trata de un terreno de 992 metros cuadrados, de los cuales son edificables 832. En él se pueden construir cinco viviendas unifamiliares adosadas.





Según el Ayuntamiento, se encuentra libre de cargas y los interesados deberían abonar por ella un total de 270.000 euros.





Un precio menor pero también extensión tienen los dos solares que le correspondieron a Oleiros por la urbanización del campo de golf de Xaz, en Dorneda. El precio de cualquiera de ellas es de 182.000 euros y en los 610 metros cuadrados, de cada una de ellas, hay cabida para sendas viviendas unifamiliares.









O Carballo

Aunque no pueda calificarse de la ‘joya de la corona’ si tiene una ubicación especial es la que el Ayuntamiento denomina ‘A Cubana’. Se encuentra esta parcela en el tramo urbano de O Carballo, en concreto, en la intersección de la carretera nacional N-VI (avenida das Mariñas) y la calle de Miguel Hernández, en el número 122. Cuenta este solar con 610 metros de extensión y se encuentra a la venta por 157.000 euros.

Al igual que en casi todas las anteriores parcelas, el posible comprador solo podría construir una vivienda unifamiliar.





La parcela más ‘barata’ está situada en la parroquia de Iñás, en las inmediaciones del parque empresarial Oleiros. Con 537 metros cuadrados ocupa uno de los márgenes de la avenida de Espoz y Mina. Los interesados en adquirirla deberán abonar algo más de 150.000 euros para poder después edificar una vivienda unifamiliar.





El Ayuntamiento oleirense ofrece información todavía más detallada en la web municipal en el apartado ‘Venda de solo’. 