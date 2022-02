Oleiros sanciona a un vecino por la “poda salvaxe” de árboles públicos

El Ayuntamiento de Oleiros abrirá un expediente sancionador al responsable de realizar “unha poda salvaxe sobre dúas árbores na rúa do Souto”, en Santa Cruz.





Según explicaron, “un par de días despois de que finalizase a poda municipal de todas as árbores desta rúa, que se atopa en obras, dúas delas quedaron sen polas ante unha actuación particular sen ningún criterio”, expuso el alcalde, Ángel García Seoane.





“As árbores das rúas son públicas e están colocadas para humanizar e embelecer os espazos públicos, e ningunha persoa a título particular pode actuar sobre elas”, comentó el mandatario, que insistió en que las tareas municipales comenzaron hace unos dos meses y que nadie puede intervenir por su cuenta, sino que es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Oleiros.





“Isto non se pode permitir e, como noutras ocasións, imos sancionar a esta persoa”, indicó el regidor antes de asegurar que “non veñan con que lles restaba luz porque esa rúa, que tiña cinco metros de ancho, que non chegaba a seis, con árbores enormes enfronte desas vivendas que non deixaban pasar o sol a partir das cinco da tarde, agora se abriu e está urbanizada e en condicións, polo que non teñen ningún sentido estas actuación persoais”, apostilló García Seoane.





En casos en los que un ciudadano considera necesaria una poda debe cursar un escrito a la administración responsable y, si esta lo ve oportuno, actuará de inmediato, “pero nesta rúa acababan de podar”, dijo Seoane.





Vandalismo

El Ayuntamiento de Oleiros, inquieto por los actos de vandalismo que se siguen sucediendo en el municipio, también solicitó colaboración vecinal para dar con el autor o autores de los incendios en contenedores registrados en las últimas semanas en Santa Cruz, Perillo y Montrove, y que, en al menos uno de los casos, causó daños en un vehículo estacionado, que también comenzó a arder, en Santa Cruz. “E non houbo máis consecuencias porque se actuou de xeito inmediato por parte dos servizos de emerxencias”, indicó el alcalde en relación con lo sucedido la semana pasada en la avenida de Emilia Pardo Bazán.





El Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros, alertado de un incendio en un contenedor, se desplazó de inmediato hasta la zona y comprobó que también había alcanzado un coche, lo que obligó a cortar la circulación y desviar el tráfico por las calles adyacentes, de lo que se encargaron las tres dotaciones de la Policía Local de Oleiros también desplazadas hasta Santa Cruz.





En otro orden de cosas, el regidor también instó a los residentes a no alimentar a los animales en la calle para evitar que proliferen colonias que puedan derivar en un problema de insalubridad.





“Existe unha empresa de lacería que se encarga de recoller os animais que están soltos, e é aí a donde teñen que chamar para evitar incidentes”, indicó Seoane.





De la misma manera, otra empresa se ocupa de realizar las tareas de desratización del municipio, y es a este servicio al la que también se ha de acudir en caso de detectar la presencia de estos roedores, o bien comunicarlo para que pase aviso al Ayuntamiento de Oleiros.