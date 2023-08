Oleiros prohíbe la celebración del Xacobebo por las peleas en Santa Cruz

Oleiros quiere revisar algunas de la actividades de las fiestas de Santa Cruz "para evitar los lamentables acontecimientos sucedidos provocados por vándalos de fuera del municipio y por el excesivo consumo de alcohol y drogas".

El Ayuntamiento, que agradece el trabajo de la comisión de fiestas, también señala que debido a estas circunstancias y a los problemas provocados por las peleas, no se podrá celebrar el tradicional Xacobebeo, la ruta cervecera por el municipio.

En cuanto a la presencia de efectivos de seguridad, criticada por la comisión de fiestas, que señaló que los agentes estaban "desbordados", Oleiros dice hubo 16 efectivos municipales: siete agentes de la Policía Local y nueve agentes del Servicio Municipal de Emergencias. "Es decir, todos los recursos municipales disponibles –las demás parroquias también tienen que ser atendidas por los cuerpos de seguridad-", señalan, para aclarar que la "Policía Local no es un cuerpo de antidisturbios, ni tampoco tiene capacidad ni medios para controlar a grupos organizados que provocan alteraciones del orden público".

"En el comunicado emitido hoy, se le atribuye toda la responsabilidad de los problemas en las fiestas al Ayuntamiento, sin ningún tipo de alusión a la Guardia Civil o a la Delegación del Gobierno –con las competencias en desórdenes públicos de esta magnitud-. Este tipo de actitudes interesadas de algunas personas, que pretenden atacar injustamente al Gobierno municipal y manipular la realidad, no manchan ni el trabajo ni el éxito de la Comisión de Fiestas de Santa Cruz. Por eso, una vez más, felicitarlos a todas y todos los directivos y colaboradores, lamentar los disturbios acontecidos y animarlos a continuar el próximo año, pero sin Xacobebo. Ante el clamor de las entidades vecinales y de la inmensa mayoría de ciudadanos, para defender la salud pública de nuestra juventud, el Ayuntamiento no permitirá que se vuelva a celebrar este evento. No toleraremos ningún retroceso en la construcción de la sociedad culta, educada y tolerante que llevamos cultivando durante décadas en Oleiros entre el Ayuntamiento y el movimiento vecinal", aseguran.